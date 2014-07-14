THY pilotu: Karım beni dövüyor

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan pilot binbaşı rütbesiyle emekli olup, Türk Hava Yolları (THY) pilot filosuna katılan 48 yaşındaki Arif Elsöz, boşanma davası açtığı eşi 42 yaşındaki Elif Halide Uğur Elsöz'ün kendisine şiddet uyguladığı iddiasıyla koruma tedbiri istedi.

1998 yılında Antalya'da evlenen Arif ve Elif Halide Uğur Elsöz çiftinin, bu evliliklerinden biri kız 2 çocukları oldu. Şiddetli geçimsizlik yaşayan çift, bir süre sonra boşandı. Çocuklarını düşünerek 2 yıl önce yeniden evlenen Elsöz çifti arasındaki geçimsizlik, ikinci kez mahkemelik oldu.

'Şemsiyeyle dövdü'

Teslime Tosun’un DHA’daki haberine göre, Antalya 1'inci Aile Mahkemesi'ne boşanma davası açan Arif Elsöz, 2 çocuğunun annesi Elif Halide Uğur Elsöz'ün, çocuklarının önünde kendisini şemsiyeyle dövdüğünü belirterek, şiddet uygulanırken cep telefonuyla çekilmiş görüntü CD'sini mahkemeye delil olarak sunabileceğini bildirdi. Arif Elsöz boşanma dilekçesinde, şunları kaydetti:

"Eşim eviyle ve ailesiyle ilgilenmiyor. Bana şiddet uyguluyor, fırsatını buldukça saldırıyor. Bu nedenle evden uzaklaştırılmasını talep ediyorum. Bu konuda Demircikara Polis Karakolu'nda şikayetim ve raporlar var. Üstelik bana ait aracı parçalamıştır. CD kayıtlarından görüleceği üzere çocuklarımızın gözü önünde bana saldırmış ve hakaret etmiştir. Davalının evden uzaklaştırılmasını, iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesine ilişkin ihtiyati tedbir uygulanmasını ve boşanmaya karar verilmesini talep ediyorum."

'Asıl ben şiddete maruz kaldım'

Eşinin dava dilekçesini okuduktan sonra kısa süreli şok yaşadığını belirten Elif Halide Uğur Elsöz ise mahkemeye verdiği yanıt dilekçesinde, iddiaları kabul etmedi. Elif Halide Uğur Elsöz, eşinin son derece baskıcı, otoriter ve sert kişiliğe sahip olduğunu belirterek, şu ifadelere yer verdi:

“Kendisi THY'de pilot. Sürekli şehir dışında olduğundan evle ilgilenmemiştir. Eşim, İstanbul 'da kiraladığı evde yaşamaktadır. Seyahatte olmadığı dönemlerde eve alkollü gelip, beni darp etmiştir. Halen de kontrolsüz davranışlarda bulunmaktadır. Öyle ki, gelmeden önce telefonla SMS atıp, eve geleceğini bildirmekte ve evi terk etmemi istemektedir. Ben de korkudan annemin evine gidiyorum."

'Otomobille kaza yaptım'

Elif Halide Uğur Elsöz otomobili parçalamadığını, kaza yaptığını belirterek, "Çocuklarımız arabadayken kaza yaptım, kısmen araç hasarlandı. Durum kaza tutanaklarıyla sabit. Ancak eşim 'Ailem zarar görmedi' diye mutlu olacağına aracı parçalamakla suçluyor. Bu bile içerisinde olduğu ruh halini ve yapısını gösteriyor" dedi.

'Şiddet iddiası gülünç'

Eşine şiddet uyguladığı iddiasının ise son derece ciddiyetten uzak ve gülünç olduğunu kaydeden Elsöz şu savunmayı yaptı:

"Arif Elsöz, emekli binbaşıdır ve fizik olarak da benden çok daha iri yapıdadır. Dolayısıyla kendisine şiddet uygulayabilmem mümkün değil. Asıl o sürekli bana şiddet uygulamaktadır. Durumun adliye veya polise intikal etmesi sonrasında işi gereği zarar göreceğinden, bu güne kadar şikayetçi olmadım."

'Beni bir kez bile yurtdışına götürmedi'

Arif Elsöz'ün, pilot olmasına rağmen kendisini bir kez dahi yurtdışına götürmediğini belirten Elif Halide Uğur Elsöz şunları kaydetti:

"Üniversite mezunuyum. Evimle, eşim ve çocuklarımla ilgilenmeyi tercih ettim. Eşim THY'de pilot olması nedeniyle hakkı olmasına rağmen beni bir kez bile yurt dışına götürmedi. Tüm bu nedenlerle 100 bin lirası maddi, 100 bin lirası manevi olmak üzere 200 bin lira tazminat ile aylık 3 bin lira tedbir nafakası bağlanmasını talep ediyorum."

2 bin 500 lira tedbir nafakası

1'unci Aile Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada, Elif Halide Uğur Elsöz'e 2 bin 500 lira tedbir nafakası bağlanmasına karar verildi. Tarafların diğer talepleri ise sonraki duruşmalarda görüşülecek. Duruşma, her iki tarafın delillerini sunması ve tanıkların dinlenmesi için 29 Eylül 'e ertelendi.