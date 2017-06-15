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THY pilotu hayatını kaybetti

Pilot Gürcan Mantı kalp krizi geçirdi

15 Haziran 2017 00:50

Türk Hava Yolları'nın (THY) kaptan pilotu ve TALPA eski başkanı Gürcan Mantı uçuşa gittiği sırada Atatürk Havalimanı'ında kalp krizi geçirdi. Mantı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Uçuşa gitmek için akşam saatlerinde İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan gelen kaptan pilot ve TALPA eski başkanı Gürcan Mantı rahatsızlandı. TALPA eski başkanı Mantı'nın ekip odasının bulunduğu bölgede uçağa giderken rahatsızlandı. Mantı'ya ilk müdahale havalimanı sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Mantı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. (DHA)

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