THY pilotlarından 'UFO' raporu

THY'nin Bodrum-İstanbul seferinde pilotlar Silivri yakınlarında üstlerinden yeşil ışık saçan bir cismin hızla geçtiğini rapor etti. Pilotlar, “Üzerimizden 2 bin veya 3 bin feetten (600-900 metre) tanımlanamayan bir cisim yeşil ışık saçarak önümüzden kat etti. Birden bire kayboldu. Muhtemel UFO diye tahmin ediyoruz. Her iki pilotta birden gördü şu anda göremiyoruz” dedi.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, TK-2525 sefer sayılı uçağının pilotları Gökhan K ve Sadık K. İstanbul Atatürk Havalimanı’na yaklaştıkları sırada Silivri yakınlarında 17 bin feet (yaklaşık 5 bin metre) yükseklikte UFO (Tanımlanamayan Uçan Cisim) gördü.

Pilotlar cismin, saat 23.30 sıralarında yaklaşık bin metre kadar üstlerinden yeşil ışık saçarak geçtiğini ve hızla kaybolduğunu Atatürk Havalimanı Hava Trafik Kontrol Merkezi'ne rapor ettiler.



"UFO diye tahmin ediyoruz"



Pilotlar kontrol merkezine, 'Üstümüzden yeşil bir ışık geçti' diyerek rapor verdiler. Pilotlar ile kontrolör arasında şu konuşma geçti:

"Üzerimizden 2 bin veya 3 bin feetten (600-900 metre) tanımlanamayan bir cisim yeşil ışık saçarak önümüzden kat etti. Birden bire kayboldu. Muhtemel UFO diye tahmin ediyoruz. Her iki pilotta birden gördü şu anda göremiyoruz."

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ), radarlarda herhangi bir cisim tespit edilmediğini açıkladı. THY uçağı yaptığı bu bilgilendirmenin arından 30 dakika sonra saat 00.37'de sorunsuz biçimde Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı.