THY, pilotlardan akademik İngilizce istiyor

T24 - Türk Hava Yolları (THY), bünyesinde çalıştırdığı 2 bin 200 pilottan 15 Mart’a kadar İngilizce seviye tespit sınavı TOEIC’den 641 puan aldıklarını gösteren sertifika istedi. Karar, bu seviyenin çok yüksek olduğunu düşünen pilotlar arasında huzursuzluk yarattı. Eğitim alsalar bile bu kadar kısa sürede 641 puan almanın çok zor olduğunu söyleyen pilotlar, “Bu puan için akademik seviyede İngilizce bilmek gerekiyor. Bizim bu seviyede İngilizce bilmemize gerek yok. Neticede kuleyle bilimsel tartışma yapmayacağız” diyor. TOEIC puanlarını 641’e çıkaramayan pilotlara ne tür bir yaptırım uygulanacağı ise merak konusu. Zira THY’de, istenen seviyede sertifika alabilecek çok az pilot olduğu belirtiliyor. Şimdiye kadar sadece 700 pilot sertifika sundu.

Şükrü Oktay Kılıç'ın Radikal'deki haberine göre; her şey 13 yabancı THY pilotunun geçen aralık ayında Danimarka basınına verdikleri, “Türk pilotları yeterli İngilizce bilmiyor, kaza yapabilirler” demeciyle başladı. Bu açıklamadan sonra THY harekete geçti ve pilotlardan 15 Mart’a kadar TOEIC sınavından 641 puan aldıklarını gösteren sertifika istedi. Böylece, daha önce 500 puanla sertifika alan 2 bin 200 pilotu sınav telaşı sardı. Dinlenme saatlerinde ve hatta uçuş sırasında kokpitte İngilizce çalıştıklarını söyleyen pilotlar karardan son derece rahatsız.



Eğitim alsalar dahi bu kadar kısa sürede TOEIC puanlarını 641’e çıkarmalarının çok zor olduğunu söyleyen pilotlara göre, bu puana ulaşmak için akademik seviyede İngilizce bilmek gerekiyor. THY CEO’su Temel Kotil’in, “Biz kaptan adaylarımızdan akademik bir İngilizce beklemiyoruz. 500 puan yeterli” dediğini belirten pilotlar, “Bizim bu seviyede İngilizce bilmemize gerek yok. Neticede kuleyle bilimsel tartışma yapmıyoruz” diyor. TOEIC puanlarını verilen süre zarfında 641’e çıkaramayan pilotlar THY tarafından gerçekleştirilecek Level 4 seviyesi sınavına tabi tutulacak. Pilotların, havacılık terminoloji bilgisinin, aksanının, farklı telaffuzları anlama yeteneğinin ve akıcı olarak İngilizce iletişim kurabilme becerisinin ölçüleceği sınavlar, 1 Nisan’a kadar tamamlanacak. Sınavda başarılı olamayan pilotlara uçuş izni verilmemesi gündemde. Bu arada THY’nin internet sitesine 25 Ocak’ta koyulan “Kaptan pilot ve ikinci pilot aranıyor” duyurusu pilotlar arasında, “İngilizcesini istenilen seviyeye çıkaramayanlar atılacak” diye yorumlanıyor.

İşte iddialar



Yabancı dil seviyelerinin yetersiz olduğu iddia edilen asker ve polis kökenli pilotları THY kadrolarından uzaklaştırmak için bu plan devreye sokuldu.

Sivil havacılıktan gelen pilotların eğitimleri ABD’de olduğu için dil seviyeleri yüksek. Bu nedenle onların dil sorunları yok.

Daha önce pilotların dil seviyesi sınava tabi tutulmadan level 4 diye lisanslarına işleniyordu. Geç kalınmış bir girişim.

Lisansında level 4 yazan pilotları sınava tabi tuttuklarında pek çoğu sınavdan geçer not alamaz.

THY mart ayından sonra uçacak pilot bulamaz.

Daha ucuz yabancı pilotlar ile çalışmak için THY böyle bir yola başvurdu.

‘641 şartımız zaten vardı’



Türk Hava Yolları Basın Müşavirliği’nin konuyla ilgili Radikal’e yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Ortaklığımızda kaptan ve first officer alımlarında TOEIC sınavından minimum 641 puan almış olma şartı zaten var. 2008 yılında Sivil Havcılık Genel Müdürlüğü’nün yaptığı sınavdan level 4 seviyesi alanlar, anadili İngilizce olan kaptanlar, ABD, İngiltere veya Avustralya’da üniversite, master veya doktora eğitimi görenler ve TOEIC sınavından 641 puan almış olup belgesini getirenler THY tarafından yapılacak sınavlardan muaf tutulacaktır. Şu ana kadar dört başlıkta saydığımız muaf kategorileri için 700 kişi belgelerini sundu.”

‘O haber, bizleri yıpratmak için’



Türkiye Havayolu Pilotları Derneği Genel Sekreteri Barış Baranoğlu ise şu açıklamayı yaptı: “Danimarka basınında Türk pilotların yabancı dil seviyelerinin yetersiz olduğu yönündeki haberler, beyanatı veren kişilerin şahsi görüşlerini yansıtır ve Türk pilotlarının itibarını zedeleme amaçlıdır. Türk pilotları her anlamda mesleki yeterliliği haizdir. Havacılık ile ilgili İngilizce seviyeleri gerek şirketler, gerek Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından belirlenmekte ve kayıtları uluslararası standartlarla lisanslarına işlenmektedir.”



