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THY olumsuz hava koşulları nedeniyle 10 Mart'taki bazı seferleri iptal etti

Meteoroloji, Doğu Anadolu ile Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Konya'da yoğun kar yağışı, Güneydoğu Anadolu, Antalya’nın doğusu ve Doğu Akdeniz'de kuvvetli yağış uyarısında bulunmuştu

08 Mart 2022 23:24

Türk Hava Yolları (THY), İstanbul'da etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle 10 Mart'ta İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bazı seferlerini iptal etti.

THY'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şöyle denildi:

"10 Mart tarihinde beklenen hava muhalefeti nedeniyle İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanları kalkışlı, varışlı bazı seferlerimiz iptal edilmiştir. Seferi iptal olan yolcularımız, uçuş saatine kadar web sitemiz, mobil uygulamamız ve çağrı merkezimiz üzerinden değişiklik veya iade işlemlerini tamamlayabilirler" ifadelerine yer verildi.

TIKLAYIN | Meteoroloji'den bazı bölgelere yoğun kar ve sağanak uyarısı



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