T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

THY'nin yolcu sayısında düşüş sürüyor: Ocakta yüzde 65 azaldı

15 Şubat 2021 13:20

THY ocak ayı yolcu sayısını ve diğer trafik verilerini açıkladı. THY‘den yapılan açıklamaya göre ocakta yolcu sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 65.1 azalarak 5 milyon 650 binden 1 milyon 970 bine indi.

Dış hatlar yolcu sayısındaki gerileme daha sert oldu. Ocakta dış hat yolcuları yüzde 68.9 düşerken iç hat yolcu sayısı yüzde 59.3 geriledi.

Yolcu uçağı sefer sayısı ise 37 bin 805’ten 16 bin 166’ya inerek yüzde 57.2 indi.

Kargoda ise büyüme var: Ocakta taşınan kargo ağırlığı yüzde 12.7 arttı.

Ekonomi Servisi

THYpandemiyolcu sayısı
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24