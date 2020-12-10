THY'nin yolcu sayısı yüzde 65.2 düştü

Koronavirüs salgını nedeniyle en çok zarar gören firmalardan olan THY'nin Kasım'da yolcu sayısı yüzde 65.2 düştü, doluluk oranı 20.2 puan geriledi.

THY’nin KAP’a bildirdiği Kasım ve Ocak-Kasım trafik sonuçları şu şekilde gerçekleşti:

-Yolcu sayısı Kasım’da geçen yıl aynı aya göre yüzde 65.2 düşüşle 1.99 milyon oldu

-Yolcu doluluk oranı Kasım’da 20.2 puan düşüşle yüzde 62.2 oldu

-Yolcu sayısı Ocak-Kasım’da yüzde 62.1 düşüşle 26.06 milyon oldu

-Yolcu doluluk oranı Ocak-Kasım’da 10 puan düşüşle yüzde 71.7 oldu