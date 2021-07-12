THY’nin yolcu sayısı, 2019 Haziran’a göre, yüzde 45 düştü

Türk Hava Yolları'nın (THY) toplam yolcu sayısı haziran ayında 2019’a göre, yüzde 45 düşüşle 3,6 milyon oldu.

THY, haziran 2021 dönemine ilişkin trafik sonuçlarını paylaştı. Şirketin, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamaya göre; haziran 2019 döneminde 6,6 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2021 yılının aynı döneminde 3,6 milyon olarak gerçekleşti. Yolcu doluluk oranı haziranda yüzde 68.3 oldu.

Ocak-haziran 2019 döneminde 35,1 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2021 yılının aynı döneminde yaklaşık 14,6 milyon olarak gerçekleşti. Yolcu doluluk oranı 2019 yılının aynı dönemine göre 17,7 puanlık azalma ile yüzde 62,4 oldu.

Taşınan kargo-posta, ocak-haziran 2019 döneminde 717 bin 321 ton iken, 2021 yılının aynı döneminde yüzde 26,9'luk artışla 910 bin 147 ton oldu. Haziran ayı sonunda filodaki uçak sayısı 372 olarak kaydedildi. (ANKA)