THY’nin reklam masrafı ortaya çıktı

İsmi liyakat tartışmaları ve rekor zararlar ile anılan THY’nin eski başkanı İlker Aycı döneminde yapılan reklam ve tanıtım harcaması bağımsız denetim şirketlerinin raporuyla ortaya çıktı. Aycı’nın göreve getirildiği 2015 yılından itibaren hemen her yıl reklama 500 milyon TL harcadığı bildirildi.

Birgün'den Mustafa Bildircin'ın haberine göre, THY’nin, 5,6 milyar TL net zarar açıkladığı 2020 yılında da reklam ve tanıtım harcaması hız kesmemiş. Kurum, Covid-19 salgının gölgesinde geçilen 2020 yılında 561 milyon TL’lik reklam ve tanıtım harcaması yapmış.

İlker Aycı, önceki yıllarda Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği, DEİK Türk-Çin İş Konseyi, Vakıf Emeklilik A.Ş. ve Güneş Sigorta Spor Kulübü gibi kurumlarda benzer görevlerde bulunmuştu. Türk Hava Yolları Temsilciliği ile Türkiye-ABD, Türkiye-Brezilya, Türkiye-İngiltere İş Konseylerinde Yürütme Kurulu Üyeliği görevlerini de sürdürdü. Aycı, 2015 yılından bu yana Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanlığı yaptı. Öte yandan, THY 2020 Faaliyet Raporu’yla, THY Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Mehmet İlker Aycı’nın İhracatçı Birliği’nden Futbol Federasyonu’na ve THY bağlantılı toplam 17 birlik, konsey, şirket ve federasyonda daha koltuğu bulunduğu ortaya çıkmıştı.

TIKLAYIN - THY Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinden ayrılan İlker Aycı, Air India'nın CEO'luk görevini reddetti