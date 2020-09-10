THK'nın altı yangın müdahale uçağını kullanmayan Orman Bakanlığı 23 milyon TL'ye helikopter kiraladı

Orman Bakanlığı, yangınlarla mücadele için açtığı helikopter ihalesi sonucu bir helikoptere günlük 216 bin, 107 gün için toplam 23.1 milyon lira ödeyecek.

Bakanlığın ihaleyi açarken, Türk Hava Kurumu'nun (THK) tüm bakımlarını yaptırdığı göreve hazır altı uçağı kullanmaması dikkat çekti.

Sözcü’den Yusuf Demir’in haberine göre, ihale yasanın esas usül olarak gördüğü rekabetçi “açık usul” yerine “21b pazarlık” usulü tercih edilerek, duyurulmadan gerçekleştirildi.

İki firmanın özel olarak davet edildiği 16 Haziran'daki ihale EAB Havacılık'a verildi. 24 Haziran'da imzalanan sözleşmeye göre, bir helikopter için 1 Temmuz-15 Ekim tarihleri arasında toplam 107 günlük kira bedeli 23 milyon 112 bin TL oldu. Yani firmaya günlük 216 bin TL kira ödenecek.

THK ihaleye giremedi

Orman Bakanlığı, 2020 yangın sezonunda yangınlarla mücadele için dört uçaklık bir planlama yapmıştı. 20 Şubat'ta, dört uçak kiralama ihalesi yaptı. Ancak şartnamede gereklilikler sonucu Türk Hava Kurumu'nun (THK) elindeki altı Bombardier CL-215 tipi uçak ihaleye giremedi. Rusya'nın ihaleyi almasına kesin gözüyle bakılırken ilişkiler gerilince Ruslar Ankara'ya kadar geldi ama teklif vermedi. Başka teklif veren de olmadı.

THK yerine Ruslar aldı

THK'nın elinde bulunan ve kullanılamaz durumda olduğu iddia edilen altı uçağın tüm bakımlarının yapıldığı ve uçuşa hazır olduğu, kurumun yönetimine atanan Kayyum Heyeti Başkanı, AKP'li eski Gümrük ve Ticaret Bakanı Cenap Aşçı tarafından açıklanmıştı.



Bakanlık 7 Mayıs'ta bir ihale daha açtı. Bu defa 3 uçak kiralanacaktı. THK'nın uçakları yine ihaleye sokulmadı. Bu kez Rus Be-200 uçakları kiralandı. Ancak sadece iki uçak tedarik edilebildi. Bakanlık bu açıkla yangın sezonuna girince orman yangınları başladığında geç kalındığı için dünyada yangın söndürme uçağı bulunamadı.

Bu yıl dört uçak kiralamayı planlayan Orman Bakanlığı, sadece iki uçak tedarik edebildi. Bu açıkla girilen sezonda birçok yangına müdahale edilemedi.

Aynı gruba kapalı usülle ihale

Orman Bakanlığı'nın 13 Şubat'ta açtığı helikopter ihalesini EAB Havacılık ve Bordo Mimarlık kazanmıştı. İki şirket de Bordo Grup içinde yer alıyor. “21b pazarlık” usülüyle verilen ihalede 25 helikoptere 6 ay için 142 milyon TL ödendi. Şirkete her helikopter için günlük 1.5 saat uçuş garantisi de verildi. 2019 yılında yapılan ihale de Bordo Mimarlık'a verilmiş, 18 helikopter için 5 aylık 105 milyon lira ödenmişti.