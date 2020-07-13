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THY'nin ağustos ayı takvimi belli oldu

13 Temmuz 2020 14:13

THY, 1 Ağustos itibarıyla Rusya, Irak, Suudi Arabistan, Hindistan, Güney Afrika ve Dubai uçuşlarına yeniden başlayacak.

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thyağustos ayı takvimi
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