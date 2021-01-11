THY'nden 'uçak içinde ventilli maske takmayın' uyarısı

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, kişisel Twitter hesabında yolculara uçak içinde ventilli maske takmamaları yönünde çağrıda bulundu.

Ekşi şunları söyledi:

"Uçak içinde ventilli maske lütfen takmayınız. Yolcuların sağlığı için uçak içinde ventilli maske kullanımı otoritelerce yasaklanmıştır. Kabin memurlarımız sağlık kurallarına uyum için ventilli maskenizi değiştirmenizi talep etmektedirler. Lütfen sağlık için yardımcı olalım.”

"Ventilli maskeler hastalığı yayıyor"

Cumhurbaşkanlığı’na sunulan maske raporunda imzası bulunan Marmara Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Erkan İşgören, ucunda filtreye benzer bir malzemenin olduğu ventilli maskelerle ilgili yanlış bir inanışın da olduğunu vurgulamış “Bu maskelerin çok daha iyi koruduğunu düşünüyoruz. Ancak hasta bir insan bunu kullandığı takdirde o kişinin öksürüğüyle gelen partiküller, ventilden dışarıya veriliyor. Ancak dışarıdan bir şey almıyor. Hastalığı yaymak için daha ideal bir maske olarak düşünebiliriz” diye konuşmuştu.