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Ekonomi

THY, 'Müşteri Dostu Markalar' listesinde dünya 3'ncüsü

Sosyal medya yönetimi firması Sprinklr’in '2014’ün Müşteri Dostu Markaları' listesinde Türk Hava Yolları, üçüncü oldu

13 Aralık 2014 12:41

Sprinklr’in 35 bin markanın sosyal medya verilerinin yer aldığı “2014’ün Müşteri Dostu Markaları” listesinde müşterileri tarafından en çok sevilen marka, İtalyan merkezli otomotiv firması FIAT olurken, en nefret edilen marka  American Airlines oldu. FIAT’ı ABD merkezli medya kuruluşu Time Out Group takip ederken üçüncü sırada THY yer aldı. 

Milliyet'te yer alan habere göre, Sprinklr THY için, “Kızgın yolcuları ve Twitter talihsizlikleri ile bilinen uçuş firmaları arasında THY, sosyal medyayı ve müşteri hassasiyetini ön planda tutuyor. Marka seslerine eğlenceli bir tavır katan THY rakip firmalarla olan farkını ortaya koydu” sözlerine yer verdi. ABD merkezli uçuş firması American Airlines ise sosyal medyada en sevilmeyen marka oldu.

 

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thyekonomimüşteri dostuAmerican AirlinesFIAT

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