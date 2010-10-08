-THY ''KRİZİN HAKKINDAN GELDİ'' BODRUM (A.A) - 08.10.2010 - THY Genel Müdürü Temel Kotil, 2011'de daha önce 7 diye başladıkları ve 20'ye getirdikleri büyük uçak sayısını 6 ay içinde 40'a çıkaracaklarını belirterek, ''2010 yılı için 31 milyon yolcu hedefliyoruz'' diye bildirdi. Kotil, ''Kriz aslında bize uğradı ama biz onun hakkından geldik, diğer hava yolları 2008 ve 2009'da sefer keserken biz artırdık'' dedi. AA muhabirine açıklamalarda bulunan Kotil, ''Havacılık fuarına katılan Boeing yetkilileri, Türk Hava Yolları'ndan (THY) bize çok sipariş var, sanki kriz THY'ye hiç uğramamış açıklamasını yaptılar, bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?'' sorusuna şu yanıtı verdi: ''Kriz aslında bize uğradı ama biz onun hakkından geldik. Şimdi diğer hava yolları 2008 ve 2009'da sefer keserken biz artırdık. 2009 yılında Atatürk Havalimanına uçan bizim dışımızdaki hava yolları yüzde 5 kapasite kestiler, biz yüzde 10 kapasite artırdık... Bunlardan en meşhur örneklerden bir tanesi Barselona. İberia hava yolları Barselona-İstanbul uçuşunu kesti biz haftada 7 olan uçuşumuzu 14'e çıkardık. Onlar kesmeye devam etsin, biz artırmaya devam edeceğiz.'' -2011 HEDEFLERİ- THY Genel Müdürü Temel Kotil, 2011 yılı hedeflerini de anlatarak, şöyle devam etti: ''2011'in diğer yıllardan en büyük farkı şu; 2011'de daha önce 7 diye başladığımız ve 20'ye getirdiğimiz büyük uçak sayısını 6 ay içinde 40'a çıkarıyoruz. Özellikle, Atlantik üzerindeki uçuşlarımızda kendimizi hissettireceğiz. ABD'de 2 noktadan beş noktaya çıkıyor. Uzakdoğu'da Vietnam başlıyor, Filipinler'e, Kuala Lumpur'a (Malezya) uçacağız. Dolayısıyla kendimizi bu alanda hissediyoruz. Bu alan neresi? İlk 10 büyük hava yolunun sahası, oraya 2 kat daha büyük giriyoruz. Kendimize güveniyoruz, dediğim gibi kendi alt yapımız var. O kısa mesafe uçan uçaklarımız var ya, 4-5 saatte giden, onlar dolup taşacaklar, çünkü bu uzun hatları besleyecekler. 2010 yılında bunu çok iyi yaşıyoruz. Doluluk oranlarımız çok yukarı çıktı. Burada, uzun uçuşlardaki başarı yatıyor. 2011 bu açıdan çok güzel bir yıl olacak.'' Bizim politikamız para kazanmak ve büyük olmak. Bunu da iyi başarıyoruz. İnşallah daha da iyi başaracağız. Bu büyümenin bir arka planı da var. Büyümek aşkına büyümüyoruz. Avrupa'da şimdi 3 hava yolu var. Lufthansa, Air France ve British Airlines. Bunlar diğer hava yollarını satın alıyorlar. Dolayısıyla Avrupa'da 3 renk oluşuyor, biz dördüncü rengi oluşturmak istiyoruz. Bunun olması içinde onlar kadar büyük olmamız gerekiyor. Bunun için bizim büyümemiz lazım, yaşamak için bizim büyümemiz lazım.'' -''2010 YILI İÇİN 31 MİLYON YOLCU HEDEFLİYORUZ''- THY'la ilgili rakamsal bilgileri paylaşan Kotil, yurt dışından gelen uçaklarda 3 yolcudan birinin transfer yolcu olduğunu, gelirlerinin yaklaşık yüzde 60'ını yurt dışındaki satışlardan elde ettiklerini anlatarak, ''Personel sayımızda çok fazla bir artış olmamasına rağmen, yolcu sayımızda yaklaşık 3 kat artış yaşandı. Bu yıl çok hat açarak yatırım yaptık ve 2010 yılı için 31 milyon yolcu hedefliyoruz'' diye konuştu. Kotil, mevcut uçak sayılarının 147 olduğuna işaret ederek, şu ifadeleri kullandı: ''Gelecek hafta bu sayı değişecek. Boeing'ten 777'miz gelecek. Beşinci 777'imiz oluyor. Çokta orijinal bir şekilde gelecek. Haftada 5 bin sefer yapıyoruz. Bunu haftada 10 bine çıkarmak istiyoruz, çünkü Avrupa'da en büyük şirket olmak istiyoruz. Biz Avrupa'nın ilk 5 yıldızlı havayolu şirketi olmak istiyoruz. Bizim toplam gelirimizin yüzde 60'ı, yurt dışındaki seyahatlerden oluşuyor. Karlılıkta dünya 6'ncısıyız. Kapsama alanında dünyada 8'inci sıradayız. 126 yurt dışı, 37 yurt içi noktamız var. Güney Avrupa'da en iyi hava yoluyuz. Ekonomi sınıfında dünyanın en iyi ikram hizmeti veren hava yoluyuz ve 1'inci sıradayız. Kayıp bagajda Avrupa'da en başarılı 3'üncü hava yoluyuz. Avrupa Hava Yolları Birliği (AEA) üyesi hava yolları arasında büyüme hızında 1., yolcu sayısında da 3. sıradayız.''