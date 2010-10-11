THY 'Kırmızı Şeytanları'da' kadrosuna aldı!

T24 - Türk Hava Yolları’nın (THY) 80 ülkede gösterime girecek yeni reklam filminde, “Kırmızı Şeytanlar” olarak bilinen dünya devi Manchester United’ın ünlü futbolcuları rol aldı...



Resmi sponsor olduğu dünya futbolunun efsane takımı Barcelona’nın yıldızlarının rol aldığı ve dünyada ses getiren reklam filmi, A Milli Erkek Basketbol Takımı’na destek için çekilen ve 12 dev adamın 5 bin metrede smaç bastığı reklam filminin ardından THY, bu kez Manchester United takımının yıldızlarını reklam filminde oynattı. Milliyet'te yer alan habere göre;



THY’den yapılan açıklamada, “Gökyüzünde futbol maçı” adı ile Manchester’da çekilen reklam filmi için bire bir boyutlarda gerçek bir yolcu uçağı inşa edildi. İki ay süren yapım aşamasının ardından başlayan çekimler iki gün sürdü.



David Beckham gibi ünlü futbolcuların global kampanyalarının reklam filmlerini çeken Marco Grandia’nın yönetmenliğini yaptığı reklam filminde, futbolcuların oyun koçluğunu kareograf Billy Wingrove yaptı. Türk ve İngiliz prodüksiyon ekiplerinin ortak çalışması ile hayata geçirilen filmde, 115 kişilik bir ekip görev yaptı.



Manchester United takımının yıldızları Wayne Rooney, Dimitar Berbatov, Patrice Evra, Rafael, Fabio, Paul Scholes, Darren Fletcher, Darron Gibson, Anderson ve Edwin Van Der Sar filmde boy gösteren isimler oldu. İkizler Rafael ve Fabio, THY reklam filminin çekimleri sırasında sempatik tavırları ile tüm ekibin neşe kaynağıydı.





Charlton da rol aldı



Gökyüzünde maç için kamera karşısına geçen bir diğer önemli isim 17 yıl Manchester United forması ile top koşturan efsanevi futbolcu Sir Bobby Charlton’du. Sir Charlton, filmin sürpriz finalinde genç kuşak ile birlikte rol aldı. Film 20 Ekim tarihinde uluslararası televizyon kanallarının ardından THY’nin uçtuğu 80 ülkede gösterime girecek.





‘Herkes THY’yi konuşacak’



THY Genel Müdürü Temel Kotil yaptığı açıklamada, “Reklam filmimiz gösterime girdiğinde herkes bir kez daha THY’yi konuşacak” dedi. 2011 yılının THY için çok farklı bir yıl olacağını belirten Kotil, “Şu anda ulaştığımız network büyüklüğü açısından dünya sıralamasında 8. havayolu şirketiyiz. Gelecek yıl açacağımız hatlarla bu sıralamada daha önlere geleceğiz. 2011 yılında 5 yıldızlı havayolu olmak istiyoruz” dedi.



