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THY Kazakistan seferlerini 9 Ocak'a kadar iptal etti

Ülkede yaşanan protestolar nedeniyle THY planladığı seferleri icra etmeme kararı aldı

06 Ocak 2022 21:15

Türk Hava Yolları (THY), Kazakistan'da yaşanan olaylar nedeniyle tüm yolcu seferlerini 9 Ocak'a kadar iptal etti.

Alınan bilgiye göre, bu ülkede yaşanan protestolar nedeniyle THY planladığı seferleri icra etmeme kararı aldı. Bu kapsamda, 9 Ocak'a kadar Kazakistan’a yapılacak tüm tarifeli seferler durduruldu.

Protestolar sürüyor

KazakiKazakistan'da 2 Ocak'ta Mangistau bölgesindeki Zhanaozen ve Aktau'da sıvılaştırılmış petrol gazına (LPG) zam yapılmasına karşı halk sokaklara dökülmüş, protestolar iki gün sonra Almatı ve ülke genelindeki diğer şehirlere yayılarak şiddetini arttırmıştı. LPG fiyatlarına zam yapılmasıyla ortaya çıkan protestolarda can kaybı 18’e, yaralı sayısı ise 748’e yükseldi.

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