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THY, kargoda kedisini kaybettiği kişiye tazminat ödeyecek

22 Aralık 2020 12:42

Üniversitede okuyan kızının yanına uçakla göndermek istediği kedisi kaybolan kişi, maddi ve manevi tazminat kazandı.

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