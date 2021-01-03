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THY kargo uçağı Atatürk Havalimanına zorunlu iniş yaptı

03 Ocak 2021 15:48

Atatürk Havalimanı'ndan kalkan kargo uçağı, kuş sürüsüne çarptıktan sonra zorunlu iniş yaptı. 

THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre, Atatürk Havalimanı'ndan yerel saatle 08.40'ta kalkan THY'ye ait TK6220 sefer sayılı ISL-ALA (Almati) kargo uçağı, kalkıştan kısa bir süre sonra kuş sürüsüne çarptı. 

Açıklmada, "ISL-ALA-CAN-ISL uçuş rotası bulanan B777-F tipi kargo uçağın gövdesinde hasar meydana geldi. Kargo uçağı, iniş için yeterli ağırlığa ulaşabilmek amacıyla Marmara Denizi üzerinde yaklaşık yarım saat yakıt boşaltarak Atatürk Havalimanı'na iniş gerçekleştirdi." denildi.

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