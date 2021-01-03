THY kargo uçağı Atatürk Havalimanına zorunlu iniş yaptı

Atatürk Havalimanı'ndan kalkan kargo uçağı, kuş sürüsüne çarptıktan sonra zorunlu iniş yaptı.

THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre, Atatürk Havalimanı'ndan yerel saatle 08.40'ta kalkan THY'ye ait TK6220 sefer sayılı ISL-ALA (Almati) kargo uçağı, kalkıştan kısa bir süre sonra kuş sürüsüne çarptı.

Açıklmada, "ISL-ALA-CAN-ISL uçuş rotası bulanan B777-F tipi kargo uçağın gövdesinde hasar meydana geldi. Kargo uçağı, iniş için yeterli ağırlığa ulaşabilmek amacıyla Marmara Denizi üzerinde yaklaşık yarım saat yakıt boşaltarak Atatürk Havalimanı'na iniş gerçekleştirdi." denildi.