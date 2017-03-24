THY 'kabin yasağı'na karşı hamleye hazırlanıyor: Her yolcuya tablet ve bedava internet

ABD ve İngiltere’nin, cep telefonu dışındaki elektronik malzemelerin uçak kabininde taşınmasını yasaklamasının ardından havayolu şirketleri de harekete geçti. Amerika uçuşlarından yılda 1 milyar dolara yakın ciro yapan Türk Hava Yolları (THY), bu hatta yolcu kaybetmemek için uçak içi eğlence sistemlerinde “Bedava internet ve yolcuya tablet” gibi uygulamalar üzerine çalışmalara başladığı öğrenildi. Bu çalışmaların Dubai merkezli Emirates Havayolları’nda da yapıldığı belirtildi.

Saati 9.99 dolar

Hürriyet gazetesinden Ceyhun Kuburlu ve Tolga Özbek'in haberine göre, aralarında İstanbul’un da bulunduğu 8 şehirdeki 10 havalimanından ABD’ye, Türkiye’nin de olduğu 6 ülkedeki tüm noktalardan İngiltere’ye doğrudan sefer yapacak uçaklarda dizüstü bilgisayar, e-kitap ve tabletin yasaklanmasının ardından havayolu şirketleri uçak içi eğlence sistemine yöneldi. THY’nin kıtalar arası uçuşlarda ekonomi sınıfına ücretli olarak sunduğu internet hizmetini "bedava" yapmak için çalışmalara başladığı öğrenildi. Yetkililer, "Türkiye’den Amerika’ya yapılan uçuşlarda ekonomi sınıfı için 1 saati 9.99, 24 saati ise 14.99 dolar olan wi-fi hizmetini tüm yolculara bedava sunmak için çalışmalar yapılıyor. Burada asıl olan internetin yavaşlamaması. Tüm yolcuların bu hizmeti kesintisiz ve en iyi şekilde alabilmesi. Eğer bu hizmet kusursuz bir şekilde çalışırsa THY, yolcu kaybetmez aksine arttırır" dedi.

Yasağı aşması gerekiyor

Amerika ve İngiltere’nin kararına karşı THY’nin bir planı daha bulunuyor. Daha bazı uçaklarda denenen "yolcuya tablet" uygulamasını THY, tekrar hayata geçirmek için kolları sıvadı. THY daha önce Airbus A320 ve Boeing 737 uçaklarında koltuklarda kişisel ekranın olmadığı uçaklarda business class yolcularına tablet vermeye başlamıştı. Bu gelişmelerle birlikte uzun uçuşlarda da business ve ekonomi yolcularına uçakta tablet verilmesi planlanıyor. Yolcular böylelikle bedava internet hizmeti ile tabletlerinden her türlü çalışma ve film izleme imkananı yakalamış olacak. Ancak burada da Amerika ve İngiltere’nin uyguladığı yasağı aşmak gerekiyor. Önümüzdeki günlerde THY’nin bu yasağı aşması için gerekli mercilerle irtibata geçmesi bekleniyor.

Eğlence sistemi gelişecek

Yeni uçakları ve ikramlarıyla Avrupalı ve Amerikalı havayolu şirketlerinin pazar kaybetmesine neden olan THY ve Emirates gibi havayolu şirketlerinin bu yasaktan etkilenmemek için uçak içi eğlence sistemini de geliştirmesi bekleniyor. THY ilk etapta mevcut film, müzik, belgesel ve TV kanallarının sayısını arttıracak. Özellikle çocuk kanallarının içeriğini yenilemek için harekete geçen şirket, yeni oyunlarla uçuşları daha cazip hale getirecek.

Wi-fi ilk olarak 2012'de başladı

Türk Hava Yolları (THY) yolcularının uçuş sırasında da iletiş kurmasını sağlamak için 2012 yılında yüksek hızlı wifi interneti hizmete açtı. Deneme süresince ücretsiz olarak tüm THY yolcuları beraberlerinde getirmiş oldukları dizüstü ve tablet bilgisayarlar ile kablosuz ağ bağlantısı özelliğine sahip cep telefonları vasıtasıyla kesintisiz olarak internet hizmeti aldı. Bu uygulama daha sonra business class yolcuları için ücretsiz, ekonomi sınıfı için ücretli hale getirildi. Türk Hava Yolları, 23 Eylül 2011 tarihinde ise B777-300ER uçağı ile aktif ettiği canlı televizyon ile kıtalararası uçuşlarda bu hizmeti sağlayan dünyada ilk havayolu şirketi olmuştu.

Arslan: Umarım bu işin arka planı yoktur

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, ABD ve İngiltere’nin kararını değerlendirirken, konuyu Uluslararası Sivil Havacılık Örgütüne (ICAO) taşıyarak, orada da gerekli mücadeleyi yapacaklarını söyledi. ABD ve İngiltere tarafından, uçaklarda cep telefonu dışındaki elektronik cihazların bagajda taşınması kararına ilişkin girişimlerde sonuç alınıp alınmadığı ve söz konusu kararın ardında başka bir niyet olup olmadığına ilişkin soruya Arslan, karara ilişkin beklentinin ve umudun, bu işin arka planının olmaması olduğunu söyledi.

Kararın, Türkiye’de havayolu şirketlerinin geldiği noktanın baltalanması yönünde bir arka planının bulunmamasını temenni ettiklerini dile getiren Arslan, şöyle konuştu: “Ancak bunu da her zaman göz önünde bulundurarak, gerekli girişimlerimizi sürdürüyoruz, sürdürmeye devam edeceğiz. Bize ifade edilen özellikle güvenlik nedeniyle ülkemiz dışından gelip, ülkemiz üzerinden ABD ve İngiltere’ye giden yolcularla ilgili böyle bir tedbirin alındığı yönündeki ifadeyi doğru kabul edip, bu ifade üzerinden, biz, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) kuralları gereği alınması gereken bütün tedbirleri almış durumdayız. Hatta onun üzerinde tedbirler almış durumdayız. Çünkü bulunduğumuz coğrafyada, bizim bütün tedbirleri almak gibi zorunluluğumuz var. Bunun gereğini yapıyoruz.”

Arslan, karar nedeniyle yolcuların konforunun düşeceğini, bu konuda tedbir almaya çalıştıklarını söyledi. Söz konusu kararın, Türk turizmini nasıl etkileyeceğinin sorulması üzerine Arslan, turizmi etkilemeyeceğini çünkü turistin gelme amacı ve yönteminin farklı olduğunu belirtti.