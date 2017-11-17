T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

THY kabin memuru alımı yapacak; işte gerekli koşullar

Kabin memuru alımına başvurmak isteyen adaylar, THY’nin resmin internet sitesine detaylı bilgilere ulaşabilecek

17 Kasım 2017 00:40

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımla THY bünyesinde görevlendirilmek üzere kabin memuru alımının yapılacağını açıkladı.

Ekşi, yaptığı paylaşımda, “Bizimle uçmaya var mısınız? Türk Hava Yollarının büyümesi ve müşteri memnuniyeti için bizimle çalışacak Kabin Memuru arkadaşları arıyoruz. Detaylar Web sitemizde” açıklamasında bulundu.

THY’nin resmi sitesinden duyuru

Kabin memuru alımına ilişkin duyuru THY’nin resmi internet sitesinden paylaşıldı. Duyuruda, “Dünyada en fazla ülkeye uçan ve üst üste 6 kez Avrupa’nın en iyi havayolu seçilen Ortaklığımızın büyüme sürecinde Kabin Memuru olarak yer almak isteyen iletişim becerisi yüksek, ekip çalışmasına yatkın, dinamik ve güler yüzlü bay ve bayan çalışma arkadaşları arıyoruz” ifadelerine yer verilerek başvuruda bulunmak isteyenler için detaylar açıklandı.

Kabin memuru alımına başvurmak isteyen adaylar, THY’nin resmin internet sitesinde detaylı bilgilere ulaşabilecek.

 

ETİKETLER

thykabin memurluğu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

HDP'li Hüda Kaya: Ümraniye'deki cami imamı, "HDP'liler kafir; öldürülmeleri vacip"...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

Kobe'nin helikopter kazasında öleceğini 8 yıl önce yazdı...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24