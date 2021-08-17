THY kabin memurları Kanada'ya iltica ediyor iddiası

Geçtiğimiz aylarda ortaya çıkan gri pasaport skandalı sonrası Kanada'ya uçan THY uçaklarının kabin ekiplerinden bazılarının, kimlik ve pasaportlarını otel odasında bırakarak bu ülkeye iltica başvurusunda bulundukları iddia edildi.

Airporthaber'de yayınlanan iltica iddiası ile ilgili açıklamalarda bulunan Havayolu Çalışanları Sendikası (HAVA-SEN) Başkanı Seçim Seçkin Koçak, iltica hakkında duyumlar aldıklarını belirterek, “Milli havayolunun ekibi olarak gidip ekibi bırakmasını hoş karşılamıyorum. İstifa edip gitmelilerdi” dedi.

Sözcü'den Taylan Büyükşahin'in haberine göre, ilticanın maaştan çok yaşam koşullarının etkisiyle yapıldığını anlatan Koçak, Z kuşağının taşıdığı kaygıları bu insanların da taşıdığını aktardı.

"Sıkışmışlıktan kurtuluş olarak görüyorlar"

Türkiye'nin kırılganlığının ve belirsizliklerinin fazla olduğunun düşünüldüğünü dile getiren Koçak, “Sosyal yaşam gibi pek çok etken var. Havacılık çalışanlarının bütün ülkeleri görmesi de bunu etkiliyor. Orada insanlarla tanışıyorlar. Sıkışmışlıktan kurtuluş olarak görüyor olabilirler” diye konuştu.

"Vizeleri olan ülkelere gidip, orada çalıştılar"

THY personelinin iltica dışında ücretsiz izin alarak ABD'de şoförlük, kasiyerlik ve garsonluk gibi işler yaptığı da ifade ediliyor. HAVA-SEN Başkanı Seçim Seçkin Koçak, “Pandemi döneminde kısa çalışma ödeneği alan veya ücretsiz izne çıkan kaptanlar dahil birçok personel bunu yaptı. Vizeleri olan ülkelerde bunu değerlendirip gidip oralarda çalıştılar” dedi.