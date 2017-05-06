THY kabin bagajı engellemesine karşı, ABD ve İngiltere uçuşlarında laptop dağıtımına başlıyor

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, Amerika ve İngiltere uçuşlarında business class yolcularına laptop dağıtımına yarın başlayacaklarını bildirdi.
Ekşi, Twitter'daki resmi hesabından cep telefonları dışındaki elektronik malzemelerin uçak kabininde taşınmasını yasaklama yönündeki kararın ardından Amerika ve İngiltere uçuşlarında yolculara laptop dağıtımıyla ilgili açıklamada bulundu.
Bilal Ekşi, "Amerika ve İngiltere uçuşlarında B/C (business class) yolcularımız İçin laptop dağıtımına yarın başlıyoruz." ifadelerini kullandı.