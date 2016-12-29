THY İstanbul'da birçok seferini iptal etti

THY, İstanbul'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle birçok iç ve dış hat seferini iptal etti.

Türk Hava Yolları (THY), yarın beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle iç ve dış hatta bazı seferlerin yapılamayacağını duyurdu.

THY'den yapılan açıklamada, "29 -30-31 Aralık 2016 tarihinde, “İstanbul Atatürk ve Sabiha Gökçen" meydanlarında beklenen meteorolojik hadise (kar yağışı -buzlanma –kuvvetli rüzgar) nedeniyle aşağıdaki seferlerimiz iptal edilmiştir" denildi.