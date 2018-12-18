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THY İstanbul Havalimanı'ndan bir sefer daha başlattı

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL,(DHA)-İSTANBUL Havalimanı'ndan iç hatlarda Ankara, İzmir, Antalya, Adana ve Trabzon seferlerini gerçekleştiren Türk Hava Yolları(THY), 21 Aralık tarihi itibariyle Gaziantep seferlerine başlıyor

18 Aralık 2018 21:43

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL,(DHA)-İSTANBUL Havalimanı\'ndan iç hatlarda Ankara, İzmir, Antalya, Adana ve Trabzon seferlerini gerçekleştiren Türk Hava Yolları(THY), 21 Aralık tarihi itibariyle Gaziantep seferlerine başlıyor. 
Konuyla ilgili olarak resmi twitter adresinden bir açıklama yapan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, “İstanbul Havalimanı\'ndan yeni seferleri açıyoruz. Yeni evimiz İstanbul Havalimanı\'ndan Gaziantep\'e seferleri 21 Aralık\'ta başlatıyoruz. 59 TL\'den başlayacak fiyatlar ile sizleri ikramın evi Gaziantep\'e ulaştıracağız\" dedi. 

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