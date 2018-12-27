T24 LogoT24 Logo
Gündem

THY, İstanbul Havalimanı'nda yeni seferlere hazırlanıyor

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA)- İSTANBUL Havalimanı’ndan iç ve dış hat olmak üzere toplam 7 sefer icra eden Türk Hava Yolları (THY), gerekli izinlerin alınmasının ardından Paris, Frankfurt ve Münih olmak üzere bir çok noktaya sefer başlatmaya hazırlanıyor

27 Aralık 2018 13:56

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA)- İSTANBUL Havalimanı’ndan iç ve dış hat olmak üzere toplam 7 sefer icra eden Türk Hava Yolları (THY), gerekli izinlerin alınmasının ardından Paris, Frankfurt ve Münih olmak üzere bir çok noktaya sefer başlatmaya hazırlanıyor

Konuyla ilgili olarak resmi twitter adresinden bir açıklama yapan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, \"İstanbul Havalimanı\'nda yeni seferlerimizi açıyoruz. Mevcut uçuş noktalarımıza ilave olarak, Yurt dışına: (izinleri temin ederek) Moskova, Paris, Londra, Frankfurt, Münih, Kuveyt, Tiflis, Aşkaabat;  Yurt içine: Diyarbakır, Kayseri, Hatay seferlerimizi kısa sürede satışa açıyoruz\" dedi.  

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

YILDIZİSTANBUL DHATürk Hava Yolları THYParis FrankfurtMünihTHY Genel Müdürü Bilal Ekşi"İstanbul HavalimanıMevcutYurtMoskova Paris Londra Frankfurt Münih Kuveyt Tiflis Aşkaabat;  YurtDiyarbakır Kayseri Hatay
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24