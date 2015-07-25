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THY, İstanbul-Hakkari seferlerini iptal etti

Suriye ve Irak'a yönelik operasyonlar nedeniyle YTHY uçuşlarında aksama yaşanıyor

25 Temmuz 2015 11:41

Türkiye’nin PKK ve IŞİD’e yönelik yaptığı hava harekatı nedeniyle sivil uçuşlar da etkileniyor. Cumartesi saat 23.30 ile pazar saat 21.00’e kadar bölgedeki hava sahasında bazı noktalar notamlandı. Notam, havacıları uçuş ve yer emniyetini etkileyebilecek bazı önemli durumlardan haberdar etmek için yayımlanan bildiri anlamına geliyor. Bu arada bugün THY'nin İstanbul-Hakkari seferi de karşılıklı olarak iptal edildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri, hava harekatını gerçekleştirdiği ilk gün hava noktalarını notamlamamıştı. Bölgede seferler normal yapıldı.

Bu gece ise Devlet Hava Meydanları İşletmesi bölgedeki hava sahasında bazı noktaları notamlandı. Edinilen bilgiye göre, bugün Türk Hava Yolları’nın İstanbul-Hakkari seferi de karşılıklı olarak iptal edildi.
 

Notam nedir?



Notam, havacıları uçuş ve yer emniyetini etkileyebilecek bazı önemli durumlardan haberdar etmek için yayımlanan bildiri. İngilizce "Notice to airmen" (havacılara bildiri) kavramının kısaltmasıdır.

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