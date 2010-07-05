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Ekonomi

THY, İsrail uçuşlarını azalttı

THY, Mavi Marmara olaylarından sonra Tel Aviv'e olan uçuşlarını 6 seferden 2'ye düşürdü.

05 Temmuz 2010 03:00

T24- İsrail'in Haaretz gazetesi, Türk Hava Yolları'nın İsrail'e düzenlediği uçak seferlerini önemli oranda azalttığını yazdı.
    

Gazete, Mavi Marmara olayından sonra THY tarafından taşınan İsrailli yolcu sayısının da üçte bir düştüğünü bildirdi.


Haaretz'in haberine göre THY, Mavi Marmara olayına kadar Türk havaalanlarıyla Tel Aviv'deki Ben Gurion uluslararası havaalanı arasında haftada ortalama altı uçak seferi düzenlemekteydi. Ancak son olaydan sonra sefer sayısı günde üçe ve hatta bazen ikiye kadar düştü.


İsrail Havacılık Dairesi'nin rakamlarına göre, geçen yılın Ocak-Mayıs döneminde Türkiye ile İsrail arasında 153 bin İsrailli yolcu taşıyan THY, bu yıl aynı dönemde 107 bin yolcu taşıdı.


Havacılık Dairesi, yaz döneminde bu rakamın yüzde 10 daha düşmesinin beklendiğini bildirdi.


İsrailli yetkililer, Mavi Marmara olayından sonra Türkiye'den kesilen İsrailli yolcu akışının Doğu Avrupa ile Kuzey Amerika'ya yönlendiğini kaydetti.

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