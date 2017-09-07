THY Irma kasırgası için önlem aldı

Hüseyin ASLIYÜCE/İSTANBUL(DHA)-TÜRK Hava Yolları (THY), ABD\'nin Miami kentini etkisi altına alan Irma kasırgası nedeniyle Miami\'ye ek sefer koydu.

THY konuya ilişkin resmi internet sitesinden yaptığı açıklama da şöyle denildi:

Amerika Birleşik Devletleri\'nin Miami şehrinde meydana gelen Irma Kasırgası hava trafiğini olumsuz etkiledi. Miami yolcularımızın uçuşlarının aksamaması için 07 Eylül 2017 tarihinde ek sefer gerçekleştiriyoruz.

Daha sonra Türk Hava Yolları(THY) tarafından bir açıklama daha yapılarak,\"8 Eylül\'de Miami\'ye seyahat edecek yolcularımızın dikkatine;

Amerika Birleşik Devletleri\'nin Florida eyaletinde görülen Irma kasırgasının sefer düzenlediğimiz Miami şehrini de etkilemesi beklenmektedir. Miami Havalimanı otoritesinin olumsuz hava koşulları nedeniyle 8 Eylül 2017 tarihinde alanı hava trafiğine kapatma ihtimaline karşın, 7 Eylül\'de 11.30 İstanbul kalkışlı ve 21.00 Miami kalkışlı ek seferler planlanmıştır\" denildi.