T24 LogoT24 Logo
Gündem

THY Irma kasırgası için önlem aldı

Hüseyin ASLIYÜCE/İSTANBUL(DHA)-TÜRK Hava Yolları (THY), ABD'nin Miami kentini etkisi altına alan Irma kasırgası nedeniyle Miami'ye ek sefer koydu

07 Eylül 2017 03:13

Hüseyin ASLIYÜCE/İSTANBUL(DHA)-TÜRK Hava Yolları (THY), ABD\'nin Miami kentini etkisi altına alan Irma kasırgası nedeniyle Miami\'ye ek sefer koydu.
THY konuya ilişkin resmi internet sitesinden yaptığı açıklama da şöyle denildi:
Amerika Birleşik Devletleri\'nin Miami şehrinde meydana gelen Irma Kasırgası hava trafiğini olumsuz etkiledi. Miami yolcularımızın uçuşlarının aksamaması için 07 Eylül 2017 tarihinde ek sefer gerçekleştiriyoruz. 

Daha sonra Türk Hava Yolları(THY) tarafından bir açıklama daha yapılarak,\"8 Eylül\'de Miami\'ye seyahat edecek yolcularımızın dikkatine;
Amerika Birleşik Devletleri\'nin Florida eyaletinde görülen Irma kasırgasının sefer düzenlediğimiz Miami şehrini de etkilemesi beklenmektedir. Miami Havalimanı otoritesinin olumsuz hava koşulları nedeniyle 8 Eylül 2017 tarihinde alanı hava trafiğine kapatma ihtimaline karşın, 7 Eylül\'de 11.30 İstanbul kalkışlı ve 21.00 Miami kalkışlı ek seferler planlanmıştır\" denildi. 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Hüseyin ASLIYÜCEİSTANBULDHATÜRK Hava Yolları THY ABD MiamiIrmaMiamiTHYBirleşik Devletleri MiamiIrma KasırgasıEylülTürk Hava YollarıTHYEylül MiamiBirleşik Devletleri FloridaMiami Havalimanı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: CHP'nin muhafazakârları anlamaya çalışması önemli ama...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24