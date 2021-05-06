THY ilk çeyrekte 438 milyon TL kâr açıkladı; yolcu sayısındaki sert düşüşü kargodaki büyüme dengeledi

THY 2021'in ilk 3 ayında 438 milyon TL net kâr açıkladı. THY’nin iç hat yolcu sayısı yıllık yüzde 45, dış hat yolcu sayısı ise yüzde 57 geriledi. Yolcu sayısındaki düşüşle birlikte yolcu gelirlerinde yüzde 45 gerileme yaşandı.

Kargo kurtardı

THY’nin yolcu sayısındaki sert düşüşe rağmen ilk çeyrekte kâr açıklamasında kargo gelirlerindeki artış etkili oldu. THY’nin kargo gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 113 arttı.

Tacirler Yatırım, ilk çeyrekte elde edilen kur farkı geliri ve 209 milyon TL tutarındaki ertelenmiş vergi gelirinin de kârlılıkta etkili olduğunu kaydetti.

Şirketin toplam satış gelirleri ise 2021’in birinci çeyreğinde beklentilere paralel, yıllık yüzde 14 gerileyerek 13,3 mlr TL seviyesinde gerçekleşti.

THY, pandeminin patladığı geçen yılın aynı dönemini 2,02 milyar TL net zarar ile tamamlamıştı.