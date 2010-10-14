-THY İLK 777-300ER UÇAĞINI TESLİM ALDI SEATTLE (A.A) – 14.10.2010 - Türk Hava Yolları, Boeing Ticari Uçaklar'dan satın aldığı ilk 777-300ER uçağını teslim aldı. ''Dolmabahçe'' adı verilen uçağın teslim alınışı dolayısıyla Boeing'in ABD'nin Seattle kentindeki üretim merkezinde, Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Topçu'nun katılımıyla tören düzenlendi. Törende konuşan Topçu, THY'nin global bir havayolu olarak büyümeye devam ettiğini söyledi. Yeni satın alınan 12 uçaktan ilki olan 777-300ER'in Asya ve Amerika gibi yeni pazarlara açılmada yardımcı olacağını belirten Topçu, ''Filomuza yeni Boeing 777-300ER'lerin eklenmesi, karlı büyümemizi sürdürmeye olanak sağlarken, yolcularımıza en kaliteli hizmet ve konforu sunma konusunda örnek teşkil ediyor'' dedi. -TESLİM TÖRENİ- Törende, ''Dolmabahçe'' uçağının ''Teslim Belgesi'', Topçu ve Boeing Avrupa ve Rusya'dan Sorumlu Başkan Yardımcısı Aldo Basile tarafından imzalandı. Törende daha sonra Basile, ''Aldığım bilgiye göre, THY'nin çeki ulaşmış. Artık anahtarı teslim edebiliriz'' diye espri yaparak, uçağın anahtarını Topçu'ya sundu. Daha sonra, törenin yapıldığı hangarın kapısı açılarak, alanda bekleyen Dolmabahçe uçağının yanına geçildi. Burada da uçağa yanaşan merdivenin başında bulunan kurdele, THY Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Topçu tarafından besmele çekildikten sonra hayırlı olması dileğiyle kesildi. Ardından Topçu ve uçağı İstanbul'a getirecek pilotlar ve kabin ekibi merdivenlerde poz verdi. -''COMFORT CLASS'' KABİN MODELİ- THY'nin 2009 yılında direkt satın alma yöntemiyle sipariş ettiği 12 Boeing 777-300ER'in ilki olan uçak, aynı zamanda şirketin ''Comfort Class'' kabin modeline sahip ilk modeli olacak. ''Dolmabahçe'' uçağı daha sonra, THY Yönetim Kurulu Başkanı Topçu, Türk ve THY'nin yeni sefer başlatacağı ülkelerden gazetecilerle birlikte İstanbul'a doğru yola çıktı.