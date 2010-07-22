-THY İLE ZORLU'DAN ORTAK ŞİRKET İSTANBUL (A.A) - 22.07.2010 - Türk Hava Yolları A.O'nun yüzde 100 iştiraki THY Teknik A.Ş, ortak girişim şirketi kurmak amacıyla Zorlu O/M Enerji Tesisleri İşletme ve Bakım Hizmetleri A.Ş ile ''Ortak Girişim Şirketi Genel Prensipler Anlaşması'' imzalayacak. THY Teknik'in Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan açıklamada, şirketin, mevcut ortaklıkların iştigal kapsamı dışındaki bazı uçak motorları ve enerji santrallerinde kullanılan endüstriyel gaz türbinleri bakım, onarım ve revizyon faaliyetlerini yapacak bir ortak girişim şirketi kurmak amacıyla Zorlu O/M Enerji Tesisleri İşletme ve Bakım Hizmetleri A.Ş ile ''Ortak Girişim Şirketi Genel Prensipler Anlaşması'' imzalayacağı bildirildi. Açıklamada, şirket hisse oranlarının yüzde 50/50 olacağı kaydedildi.