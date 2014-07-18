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Dünya

THY ile Lübnan'a giden 16 yolcu gözaltında!

Dün gece saatlerinde Türk Hava Yolları’ya Lübnan’a gelen bir uçakta 20 kadar yolcu Lübnan devleti tarafından alıkonuldu

18 Temmuz 2014 15:23

Türk Hava Yolları (THY) ile Lübnan'a giden bir uçakta 20 civarında yolcu Lübnan devleti tarafından dün gece alıkonuldu. 16 yolcu dış hatlar terminalinde polis odasında tutulurken, 4'ü serbest bırakıldı. 

Endişeli bekleyişlerini sürdüren yolcular hakkında bir açıklama yapılmazken, bekletilen yolculardan Yaşar Öz hurriyet.com.tr'den Baran Mutkilioğlu'na yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bizi 12 saattir burada tutuyorlar. Kocası Lübnan’da bulunan bir Türk vatandaşını Türkiye’ye geri gönderdiler. Burada çok zor durumdayız. Yetkililerden yardım bekliyoruz."

 

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