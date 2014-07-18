THY ile Lübnan'a giden 16 yolcu gözaltında!

Türk Hava Yolları (THY) ile Lübnan'a giden bir uçakta 20 civarında yolcu Lübnan devleti tarafından dün gece alıkonuldu. 16 yolcu dış hatlar terminalinde polis odasında tutulurken, 4'ü serbest bırakıldı.

Endişeli bekleyişlerini sürdüren yolcular hakkında bir açıklama yapılmazken, bekletilen yolculardan Yaşar Öz hurriyet.com.tr'den Baran Mutkilioğlu'na yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bizi 12 saattir burada tutuyorlar. Kocası Lübnan’da bulunan bir Türk vatandaşını Türkiye’ye geri gönderdiler. Burada çok zor durumdayız. Yetkililerden yardım bekliyoruz."