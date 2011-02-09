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Dünya

THY İLE ANLAŞMA HAVALİMANINI KAPATTI İSLAMABAD (A.A)

09 Şubat 2011 14:16

-THY İLE ANLAŞMA HAVALİMANINI KAPATTI İSLAMABAD (A.A) - 09.02.2011 - Türk Hava Yolları (THY) ile işbirliği yapmak için geçen ay ön anlaşma yapan Pakistan Havayolları (PIA) çalışanları işbirliği anlaşmasını protesto etti. Başkent İslamabad'daki Uluslararası Benazir Butto Havalimanını ulaşıma kapatan yüzlerce PIA çalışanı işbirliği ön anlaşmasının feshedilmesini istedi.  Sabahın erken saatlerinde Uluslararası Benazir Butto Havalimanının girişinde toplanan bine yakın PIA çalışanı havalimanından İslamabad'da gelen protokol yolunu ulaşıma kapattı. Protestocuların havalimanı giriş ve çıkışlarını kapatmasının ardından, İslamabad'dan yapılan iç ve dış uçuşların iptal edildiği duyuruldu. Pilotlar, kabin ve yer ekibi çalışanlarından oluşan protestoculara iktidarda bulunan Pakistan Halk Partisi ve ana muhalefetteki Pakistan İslam Birliği Partisi de destek verdi. Protestocular, THY ile yapılan ön anlaşmanın kendilerinin önemli gelir kaybına uğramasına yol açacağını belirterek, ön anlaşmanın kısa zamanda feshedilmesini istedi. PIA ve hükümet aleyhine slogan atan protestocular, THY'den işbirliğinden vazgeçmesini istedi. THY ile PIA arasında imzalanması planlanan işbirliği anlaşmasına göre, PIA ülke dışındaki bazı noktalara uçuşlarını kaldıracak, bu noktalara THY uçakları yolcu taşıyacak.      Pakistan'ın ulusal havayolu şirketi PIA'nın 2010 yılında 80 milyon dolar zarar ettiğini açıklaması, ülkede uzun süre tartışma konusu olmuştu. PIA yönetimi geçen ay aldığı bir kararla yüzde 30 küçüleceğini açıklamıştı.     

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