THY hostesleri işe dönebilmek için diyetisyene koştu

T24- Kilo aldığı için 30 kabin memurunun altı ay ücretsiz izne çıkarılmasıyla işsiz kalma korkusuna düşen Türk Hava Yolları (THY) çalışanları, estetikçi, diyetisyen ve spor merkezlerine koştu.





Radikal gazetesinde yer alan habere göre, ücretsiz izne çıkarılanlar da dahil olmak üzere birçok kabin memuru, fazla kilolarından kurtulmak için sıkı diyet programlarına başlarken yağ aldırma, yüz gerdirme gibi estetik operasyonlar için bıçak altına bile yatanlar var. Fazla kilolarından dolayı ücretsiz izne çıkarılan THY çalışanlarından Havayolları Kabin Memurları Derneği (TASSA) Başkanı İzzet Levi, “TASSA olarak hostes ve kabin memurlarımız için diyetisyen, spor salonları ve estetik merkezleriyle toplu anlaşmalar yaptık. Kabin memurlarımızı bu kurumlara yönlendiriyoruz. Zayıflayan kabin memurlarımız işlerine tekrar geri dönecek” diyor.



Estetik de aradan çıksın





Esteworld Medikal Direktörü Doktor Servet Terziler, diyet programlarının yanı sıra süreci hızlandırmak için ‘liposuction’ (yağ aldırma) gibi cerrahi müdahale isteyen hostesler de olduğunu belirtirken, ismini vermek istemeyen bir estetik cerrahı ise “Şu anda birçok hostes hastam var. Özellikle orta yaşlı kabin memurları yüz gerdirme, botoks, dolgu, silikon gibi taleplerde bulunuyor” diye konuşuyor.



THY ölçümlere devam ediyor



Türk Hava Yolları, yönetmeliğinde yer alan boy-kilo kriterine uymadığı gerekçesiyle 30 kabin memurunu ağustos ayı başında, altı ay süresince ücretsiz izine çıkartmıştı. Bu süre içinde THY’nin belirlediği ideal kiloya düşen kabin görevlileri tekrar işbaşı yapacak. Kilo veremeyenlerin ise işine son verilecek. THY konuyla ilgili açıklamasında, “Tüm hava yollarında kilo ve boy kriterleri önemli faktördür. Bu kriterler bu meslekte hem görsellik açısından hem de hareket kabiliyeti açısından önemlidir” demişti. THY, boy ve kilo ölçümüne devam ediyor. Fazla kilolarını verdiği için göreve geri dönenler olduğu gibi, ücretsiz izinliler arasına yeni katılanlar da var.

İmdatlarına TASSA yetişti.





Estetikçilerin, diyetisyenlerin ve spor merkezlerinin kapısını çalan THY çalışanlarının imdadına TASSA yetişti. TASSA’nın Başkanı Levi de fazla kilo sorunu ile uğraşan THY çalışanlarından biri. Levi “Kilodan dolayı izine çıkartılan personel içinde ben de varım. 1.5 ayda 10 kilo verdim. Vermem gereken 5 kilo daha var” diyerek TASSA olarak hostes ve kabin memurları için diyetisyen, spor salonları ve estetik merkezleriyle anlaşmalar yaptıklarını söylüyor.

Sağlık, estetik ve spor merkezleriyle yaptıkları anlaşmaların, kilo vermekte zorlanan ve motivasyonu düşen kabin memurları için kolaylık sağladığı belirten Levi, “Bu süreçte yardımcı olmak için birçok firmadan talep geldi. Özel olarak hazırlanan diyet ve spor programlarıyla, sonuca sağlıklı ve çabuk ulaşmamız mümkün olacak. Ayrıca uygun fiyatlar ve ödeme koşullarıyla da kolaylık sağlanacak. 10 gün önce anlaşmalarımızı tamamladık” diyor.



THY’de boy ve kilo kriteri ne?





Kadınların kilosunun, boy ölçüsünden 100 çıkarıldığında kalan sayıdan en fazla 2 kilo yukarıda, 20 kilo da aşağıda olması gerekiyor. Erkekler için ise boy ölçüsünden 100 çıkarılınca kalan sayının 5 kilo yukarısı ya da 20 kilo aşağıda olarak hesaplıyor.



Hosteslere özel 36 ay taksitle zayıflatma kampanyası





THY çalışanlarını zayıflatmak için anlaşılan firmalar arasında Esteworld Medikal de yer alıyor. Esteworld Medikal Direktörü Dr. Servet Terziler, THY personelinin zorunlu diyet izni haberlerini okuyunca harekete geçtiklerini belirtiyor. “Diyetisyen ve doktorlarımızla değerlendirme yaptık. Kabin memurlarının, sağlıklı ve kalıcı olarak zayıflayabilmeleri için özel bir paket hazırladık. MLS, Ultra Liposuction gibi zayıflama teknik uygulamalarının yanı sıra sağlıklı beslenme programıyla, kilo verebilecekler” diyen Terziler, THY personeli için 36 aya kadar taksit ve indirimleri kapsayan özel ödeme planı oluşturduklarını belirtiyor.



Ücretsiz check-up hizmeti





Obezite ve Sağlık Yaşam Merkezi AŞ Kurucu Ortağı Op.Dr. Selahattin Yamaç ise fazla kilo sorunu yüzünden izne ayrılan THY çalışanları için ücretsiz olarak check-up yaptıklarını anlatıyor. Yamaç, “Dahiliye ve kardiyolojik incelemeleri tamamladık. Diyetisyenlerimiz gözetimindeki sağlıklı beslenme programına başlamak üzereler. Kişiye özel, mutli disipliner bir hizmet sunuyoruz. Dahiliye, kardiyoloji, psikolog ve diyetisyene kadar gelişmiş bir kadroyla kendilerine hizmet vereceğiz. Hedefimiz onları 3-6 ay içinde işlerine geri döndürebilmek” diyor.





Altı ay spor bedava





Fitness Port Spor Merkezi Yetkilisi Sevda Kaya ise şöyle konuşuyor: “Kardiyo, aletli ve grup çalışmalarından fayda-lanacaklar. THY çalışanları için altı ay ücretli ve sınırsız, altı ayda ücretsiz olmak üzere bir yıllık özel bir anlaşma yaptık.”