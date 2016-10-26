THY hostesi otelde intihar etti

Türk Hava Yolları’nın (THY) dün yapılan İstanbul-New York seferinde görev yapan kabin memuru olan Eda Özdemir, uçuş sonrası kaldığı Marriot Long Island Oteli'nde ölü bulundu.

Atatürk Havalimanı'ndan önceki sabah kalkan İstanbul-New York sferini yapan uçakta görevli Özdemir, uçuştan sonra Marriot Long Island Oteli'ndeki odasına çekildi ve sabah kahvaltıya inmedi.



DHA'nın haberine göre; Özdemir'i göremeyen arkadaşları merak edip aradı. Cevap alamayan arkadaşları, otel yetkililerine bilgi verdi ve odası açıldı. Özdemir'in kendini asarak yaşamına son verdiği görüldü.

Özdemir'in cesedinin otopsi sonrasında teslim edileceği belirtildi.

Aynı otelde ikinci intihar

THY'nin ortak olduğu Turkish Do&Co şirketinde çalışan Uçan Şef Cumhur Özmen (28), nisanda New York seferi sonrası aynı otelde kaldığı odanın banyosunda asılı bulunmuştu.