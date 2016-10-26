THY hostesi, ABD’deki otel odasında ölü bulundu!

Pazartesi günü TK3 sefer sayılı İstanbul'dan New York'a giden Türk Hava Yolları (THY) uçağında görevli olan 31 yaşındaki kabin memuru Eda Ö., otel odasında ölü bulundu. Eda Ö. uçuş sonrası kaldığı New York Marriot Long Island Oteli'nde kahvaltıya inmedi.

Habertürk’ten Gökhan Artan’ın haberine göre, THY ekibinin kaldığı otelde Eda Ö.'yü göremeyen arkadaşları, telefonla kabin memurunun odasını aradı. Telefonu açan olmayınca da otel yetkililerine bilgi verildi.

Otel görevlileri ile birlikte odanın kapısını açan Eda Ö'yü meslektaşları, içeri girdiklerinde genç hostesin cansız bedeni ile karşılaştı.

THY Basın Müşavirliği'nden Eda Ö.'nün ölümüyle ilgili yapılan açıklamada, kabin memurunun yatı seferi için konakladığı New York'ta otel odasında ölü olarak bulunduğu ve konuyla ilgili henüz detaylı bilginin mevcut olmadığı bildirildi.

Geçtiğimiz Nisan ayında da, THY'nin ikram iştirak şirketi Turkish Do&Co çalışanı uçan aşçı Cumhur Özmen (28), İstanbul-New York uçuşu sonrası kaldığı New York'taki Long Island Marriat Oteli'nde intihar etmişti. Otel görevlileri, uçan aşçının banyoda asılı cesediyle karşılaşmıştı.