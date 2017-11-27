THY Hong Kong’da 15 yılda bir milyon 700 bin yolcu taşıdı

Hüseyin Aslıyüce / Hong Kong, 27 Kasım (DHA) – THY Hong Kong Müdürü Ahmet Serhat Sarı, seferlerin başladığı 2002 yılında beri THY’nin Hong Kong’da bir milyon 700 bin yolcu taşıdığını söyledi.

Dünyanın en önemli ticaret merkezlerinden olan Hong Kong seferleri yolcu sayısında devamlı bir yükseliş olduğunu belirten THY Hong Kong Müdürü Ahmet Serhat Sarı,“15 yıldır yükselen bir grafiğimiz var. İstanbul – Hong Kong uçuşlarımız haftanın altı günü yapılmaktadır. Doluluk oranımız yüzde 85’in üzerinde. Son 15 yılda yaklaşık bir milyon 700 bin yolcu taşıdık” dedi.

Türklere vize yok

Hong Kong’un Türk vatandaşlarından vize istemediğini belirten Sarı, Hong Kong’a gelen yolcuların buradan üç saatlik uçuşla Singapur, Japonya, Malezya ve Tayvan gibi ülkelere geçiş yaparak Türkiye\'ye dönüşlerini de rahatlıkla bu noktalardan planlayabileceklerini söyledi.

Etkinlikler kapsamında iş ortaklarını ve medya acentelerini bir araya getiren THY, büyümesine paralel olarak devreye soktuğu yeni uçuş noktaları ve yeni ürünlerini tanıttı.

Alışverişe geliyorlar

Hong Kong ‘u ziyaret eden yolcuların ağırlıklı olarak iş amaçlı geldiğinin altını çizen THY Hong Kong Müdürü Ahmet Serhat Sarı, “Fakat ilerleyen ve artan bir şekilde de gezi amaçlı yolcular gelmeye başladı. Hong Kong\' ta Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına vize uygulaması yok. Kapı da vize alıyorlar. Hong Kong dünyanın en eski ticaret merkezlerinde biri. Bu anlamda burada çok ciddi alışveriş ticaret tarzı gelen yolcular var. Buraya gelen Türk misafirlerimiz daha çok elektronik, bayanlar da burada bulunan ünlü markalardan alışverişler yapıyor. ‘Gece Pazarları’ var. Burada her bütçeye uyan bir sürü kıyafet alıp alış veriş yapabilirler” dedi.

Sarı, Hong Kong \'a Türkiye\'nin dışında İngiltere, Almanya ve Fransa\' gibi Avrupa ülkelerinde ciddi transit yolcu talebinin bulunduğunu söyledi.

Hong Kong\'da gezilecek yerler.

Türkiye\'den direkt uçakla yaklaşık 10 saatlik bir uçuşla ulaşılan Hong Kong, Uzak Doğu’nun en gelişmiş bölgelerinden biri olarak tanınıyor. Buraya giden turistlerin ilk durağı bütün kenti tepeden görebilecekleri Victoria Zirvesi. Aynı zamanda Austin Dağı olarak da bilinen Victoria Zirvesi’nden turistler kenti seyredip fotoğraf çekiyorlar. Çocuklu aileler için ise Disneyland var. Dünyanın en büyük açık hava Buddha heykeli olarak bilinen Tian Tan Buddha Heykeli Hong Kong\'daki Lantau Adası\'nda yer alıyor. Yine ziyaretçiler bölgenin en büyük oyun ve eğlence parkı Ocean Park’ı ziyaret edebiliyorlar.

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