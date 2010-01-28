THY, havada internet ve canlı TV yayını başlatıyor

T24 - THY uçaklarında canlı televizyon yayını başlatılacak. Wi-Fi kapsamında internet erişimi ve cep telefonu kullanımına da izin verilecek. THY Genel Müdürü Temel Kotil, “Sipariş verdiğimiz 12 adet Boeing 777, ekim ayında gelecek. Uçaklarda canlı televizyon yayını olacak ve aynı zamanda uçak içinde Wi-Fi dediğimiz bütün cihazlar kullanılabilecek” dedi.





THY Genel Müdürü Temel Kotil, uçaklarda canlı televizyon yayını ve wi-fi kullanımının bu yıl içinde başlayacağını bildirdi. Kotil, daha önce sipariş verdikleri 12 adet Boeing 777’lerin ekim ayında geleceğini belirterek, “Boeing yetiştirme konusunda biraz sıkıntı yaşıyor ama ekim itibariyle gelecek. Uçaklarda canlı televizyon yayını olacak ve aynı zamanda uçak içinde Wi-Fi dediğimiz bütün cihazlar kullanılabilecek. Buna cep telefonu da dahil” dedi.



Yayınlar başlayacak



Türk Hava Yolları’nın (THY) mil programı Miles&Smiles üyelerinin Avea ile konuştukça mil ve uçtukça kontör veya dakika kazanma imkanı sunan işbirliğinin tanıtıldığı toplantıda konuşan Temek Kotil, uçaklarda wi-fi kullanımı hakkında şu bilgileri verdi: “Panasonic’in geliştirdiği bir sistemi satın aldık ama henüz çok yeni olduğu için kurulumun uçaklar teslim edildiğinde mi sonrasında mı yapılacağı konusunda sorun var. Uçaklarımıza en yeni teknolojileri getireceğiz. Hem canlı televizyon yayınını -ki bu çok yeni bir yaklaşım- hem de wi-fi’yı cep telefonu, bilgisayar gibi her türlü şekliyle kullanma imkanı verelim istiyoruz. Bu teknoloji hazır ama Panasonic sistemi ile Boeing enstalasyonunda biraz gecikme söz konusu. Yüzde 100 destekliyoruz. Bunun akabinde diğer uçaklara koyacağız. Yeni bir teknoloji olduğu için filomuza gecikmeli geliyor. Canlı televizyon çok rağbet görüyor. Bu yenilik ABD’de bazı hatlarda var.”



Tedbir nedeniyle kapalı



Cep telefonu ile konuşma fikrini uçuş emniyeti açısından değerlendirdiklerine işaret eden Temel Kotil, “Dünyada bazı havayolları, cep telefonlarını sürekli kapalı tutuyor. Bunların çoğu marka havayolları. Bazı havayollarında iniş ve kalkış anında kapalı olması şartıyla uçuş sırasında cep telefonu ile konuşmaya izin verdiğini görüyoruz. Bu bir tedbir olarak böyledir. Bize göre cep telefonunun şu anda sürekli kapalı olması gerekiyor” diye konuştu.



Yeni hatlar açılıyor



THY’nin 2009 performansıyla ilgili de konuşan Temel Kotil, şu bilgileri verdi: “2009’u iyi kapattık. 27 milyon yolcu hedefimiz vardı ancak 25 milyonda kaldık. Bu yıl ise 30 milyon yolcu hedefimiz var. Geçen yıl doluluğumuz yüzde 70’di. Bu yıl bunu bir puan artıracağız. Ciromuzu 5.7 milyar dolar olarak hedefledik. Transitte yolcuda geçen yıl yüzde 43 büyüme elde ettik. Transit katlanarak gidiyor. Transit yolcu kompoziyonu değişimi getirdiği için avantaj sağlıyor. Geçen yıl business satışımız ise yüzde 2 arttı. Rakiplerin yüzde 30 düştüğünü söyleyelim. Business’i pozitif görüyoruz. 2009 yılı bizim lehimize kapandı. THY her yıl yaklaşık olarak ilave 10 hat ekliyor. 2010’da da yeni destinasyonlar olacak. Bolonya, Vietnam, Bangladeş ve Afrika’ya başlıyoruz. Sidney’le ilgili resmi bir karar yok. Yeni açılan hatlar doluluğu düşürecek ama kendini toparlayan hatlar birbirini destekleyecek.”



Rusya büyük fırsat içeriyor



Temel Kotil, Rusya ile Türkiye arasında sivil havacılıkla ilgili toplantılar olacağını kaydederek, “Rusya’nın Türkiye için THY, Onur Air, Pegasus ve AtlasJet için çok büyük fırsat içerdiğini görüyoruz. Çok heyecan verici bir iş. Rusya Türkiye ilişkileri ekonomik açıdan havacılık açısından da çok önemli. Yalnızca THY değil bütün Türk oyuncuların olması gerekiyor. Çalışmalar buna yönelik yapılıyor” diye konuştu.



Mille kontör kontörle uçuş mili alınacak



Avea ile THY’nin işbirliği kapsamında Avea abonesi Miles&Smiles üyeleri, programa kayıt olup faturaları veya yükledikleri kontör karşılığında bonus mil kazanırken, milleriyle de kontör veya dakika alabilecek. 1 yıl boyunca devam edecek kampanya kapsamında 50 lira ve üzeri fatura ödeyen aboneler, faturalarının her 1 TL’sine 5 mil kazanacak. Miles&Smiles üyeleri de 15 mil karşılığında 1 kontör, 40 mil karşılığında da 1 dakika kazanacak. Buna göre, İstanbul-Ankara uçuşlarında kazanılan mil, 50 liralık faturanın karşılığı oluyor. İstanbul-New York uçuşlarında kazanılan mil ise 4 saate denk geliyor. Miles&Smiles üyelerini birikmiş millerini de kullanabildiği kampanyadan faturalı ve faturasız bireysel ve kamu aboneleri yararlanabiliyor. Toplantıya katılan Avea CEO’su Erkan Akdemir de, “Önümüzdeki dönemde THY gibi önemli kurumlar ile işbirliği geliştirmeye devam edeceğiz” diye konuştu.



Emirates uçakları ‘cep’e açtı ilk canlı TV’ye JetBlue geçti



Yolcuların memnuniyetini sağlamak amacıyla canlı televizyon yayını, internet erişimi ve cep telefonuyla arama ve mesaj gönderme imkanı sağlayan havayolu şirketlerinin hızla sayısı artıyor. 2013 yılı itibariyle 4 bin 500 uçakta bu sistemlerin kurulması bekleniyor.

Amerikan JetBlue ve Continental havayolu şirketlerinde 2007’den itibaren canlı televizyon yayını yapılıyor. Continental’ın ekonomi sınıfı yolcuları 6 dolar ödeyerek 80 kanallı televizyon yayınından yararlanabiliyor.



2003’te uçakta internet erişimine Boeing’in geliştirdiği Connection sistemi ile başlayan Alman Lufthansa, bu uygulamasına fazla ilgi görmemesi ve yüksek maliyetler nedeniyle 2006’da son verdi. Boeing ise yaklaşık 2 milyar dolar harcadığı Connextion’dan zarar etti. Ancak bugün havayolu şirketleri uçakta kablosuz internet bağlantılarına büyük önem veriyor ve ciddi paralar harcıyor.





Air Canada, Air France, Ryanair gibi şirketlerin internet hizmeti için çalışmaları bulunuyor.

Emirates, uçaklarda cep telefonuyla kullanılmasına izin veren ilk şirket oldu.

United Airlines, Delta Havayolları ve Northwest Havayolları ise internet erişimi ve cep telefonu ile mesaj gönderilmesine izin veriyor.