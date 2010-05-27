THY, Hava-İş ile toplu iş sözleşmesi imzaladı

T24 - Türk Hava Yolları (THY) A.O ile Türkiye Sivil Havacılık Sendikası (Hava-İş) arasında 22. dönem toplu iş sözleşmesi törenle imzalandı.





Sözleşme uyarınca, yaklaşık 12 bin çalışanın ücreti 2009 yılının ilk 6 ayında yüzde 8 artacak. 2009 yılının ikinci 6 ayında buna ilave olarak yüzde 2 ücret artışı uygulanacak. 2010 yılının ilk 6 ayı için yüzde 6, ikinci 6 ayı için ise yüzde 5 oranında ücret artışı yapılacak. Ayrıca, 2010 yılının birinci 6 ayında enflasyon oranının yüzde 6'nın üzerinde gerçekleşmesi halinde aradaki fark ikinci 6 aylık dilimde yapılacak olan ücret artışı oranına eklenecek.





THY Genel Müdürlüğü VIP Salonundaki imza törenine, THY Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Topçu, THY Genel Müdürü Temel Kotil, Hava-İş Sendikası Genel Başkanı Atilay Ayçin ile Hava-İş Sendikası Genel Sekreteri Mustafa Yağcı katıldı.





Hamdi Topçu, törende yaptığı konuşmada, 22. dönem toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin 19 Ocak 2010'da başladığını ve dün anlaşmayla sona erdiğini kaydetti.





Türk Hava Yolları ve Hava-İş Sendikası arasında imzalanan ve 1 Ocak 2009 ile 31 Aralık 2010 tarihleri arasındaki iki yıllık dönemi kapsayan, yaklaşık 12 bin çalışanın ücretlerinde artış gerçekleştiren toplu iş sözleşmesiyle, çalışanların ücreti 2009 yılının ilk 6 ayında yüzde 8 artacak. 2009 yılının ikinci 6 ayında buna ilave olarak yüzde 2 ücret artışı uygulanacak.





2010 yılının ilk 6 ayı için yüzde 6, ikinci 6 ayı için ise yüzde 5 oranında ücret artışı yapılacak. Ayrıca, 2010 yılının birinci 6 ayında enflasyon oranının yüzde 6'nın üzerinde gerçekleşmesi halinde aradaki fark ikinci 6 aylık dilimde yapılacak olan ücret artışı oranına eklenecek.





Diğer taraftan, her ay çalışanlara ödenmekte olan sosyal yardım miktarı da brüt olarak 2009 yılı için 130 liradan 250 liraya, 2010 yılı için de 250 liradan 280 liraya çıkarılacak.





Öte yandan, sözleşmeyle çalışanların sosyal haklarında ve idari maddelerde de çeşitli iyileştirmeler sağlandı.

