THY Hatay'a kredi kartı ile bilet satışı kaldırıldı!

THY, internet ve call center'dan Hatay çıkışlı tüm uçuşlarda kredi kartı ile satışları kaldırdı. Son dönemde bölgede artan sahte kredi kartı sayısını gerekçe gösteren THY, "Sahte işlemler çok arttı. Bunun üzerine Hatay'dan yapılan tüm uçuşlara ait bilet satışlarında kredi kartını durdurduk. Konuyla ilgili güvenlik önlemleri tamamlandıktan sonra kredi kartıyla satışlar başlayacak" açıklamasını yaptı.

Hatay çıkışlı tüm uçuşlarda kredi kartı ile bilet satışının durdurulmasının nedeni bölgede son dönemde artan sahte kredi kartı işlemleri.

Memleketine gitmek için kredi kartıyla gidiş-dönüş bileti almak isteyen CHP Hatay Milletvekili, Mevlüt Dudu da THY'nin vetosu ile karşılaştı.

Vatan Gazetesi'nden Kıvanç El'in haberine göre; vekile "Sınıra çok yakın. O bölgede çok fazla kredi kartı sahtekarlığı oluyor" cevabı verilirken Dudu, resmi yazıyla THY'ye başvurdu.

THY'den gelen yazıda, son dönemde sahte kredi kartı işlemlerinin arttığı ve Visa ve Mastercard'tan uyarı geldiği belirtilerek, CyberSource isimli yeni bir sisteme geçildiği ve yakın zamanda kredi kartına tüm hatlarda satış yapılacağı ifade edildi.

CHP Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu, Haziran ayında Hatay'a gidiş-dönüş bileti almak için THY çağrı merkezini aradı. Hatay çıkışlı uçuşlarda kredi kartı ile satış yapılmadığı söylenen Dudu, "Bunun nedenini sorduğumda 'Orası sınıra çok yakın' cevabını verdiler. Milletvekili olduğumu ve bir yetkili ile görüşmek istediğimi söyledim. Yetkili kişi o bölgede çok fazla kredi kartı sahtekarlığı olayları yaşandığını ve bu yüzden bu uygulamayı başlattıklarını söyledi" dedi.

Sahte işlem çok

Bunun üzerine Ulaştırma Bakanlığı'na yazılı olarak başvuran Dudu'ya 8 Ağustos'ta THY'den yanıt geldi.

THY'den gelen yazıda web sitesi ve çağrı merkezinden yapılan satışlarda büyük miktarlarda sahte işleme maruz kalındığı ifade edilerek, "Anlaşmalı bankalar tarafından yüklenilen, internet ve çağrı merkezinden kredi kartı ile yapılan satışlardaki sahte işlem riski THY sorumluluğundadır" denildi.

"Visa" ve "Mastercard"ın sahteciliğin önüne geçilmesi amacıyla ceza programları uyguladığı ifade edilen yazıda, "Visa'nın yürüttüğü programlar çerçevesinde bir ay içinde sahte işlem tutarı, işlem adedi ve sahte işlemlerin satışa oranı belli bir eşiği geçen firmalar izlenmeye başlanmakta, bu eşiğin altına düşülememesi durumunda da firmalar parasal yaptırımlara hatta satış kanalının kapatılması ile karşılaşmaktadır" ifadelerine yer verildi.

Olumsuz raporladık

THY'nin Mayıs ve Haziran aylarında Visa tarafından anlaşmalı bankalara olumsuz olarak raporlandığı da belirtilen yazıda, "Parasal yaptırımla karşılaşmamak ve sahteciliğin önüne geçilmesi için bazı önlemler aldık. CyberSource uygulaması satın alındı. Bu güvenlik programı ile sahte işlemlerde gözle görülür azalma yaşanmıştır. İnternetten satışa kapatılan hatlar yeniden satışa açılmıştır. Şu anda internetten satışa kapalı hat yok denecek kadar azalmıştır. Kalan son kapalı hatlar da gerekli işlemlerin sona ermesiyle yakın zamanda satışa açılacaktır" bilgisi verildi.

İnternetten başarılı sonuçlar veren "CyberSource" programının başarısına istinaden aynı yapının çağrı merkezi üzerinden yapılan işlemler için de kurulması için çalışmaların başlatıldığı da belirtilen yazıda, "Uygulamanın çağrı merkezi için entegrasyonunun testi tamamlanmak üzere olup, en kısa sürede devreye alınması planlanmaktadır. Sistemin devreye girmesi ile söz konusu hatlar yeniden satışa açılacaktır" denildi.