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Ekonomi

THY Genel Müdürü Kotil, Avrupa Havayolları Birliği Başkanı oldu

Avrupa Havayolları Birliği'nin yıllık olağan Genel Kurulu, Brüksel'de yapıldı

17 Kasım 2012 00:48

 

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Temel Kotil, Avrupa Havayolları Birliği'nin 2014 ve 2015 yılları için Yönetim Kurulu Başkanlığına seçildi.
 
Kotil, aralarında Lufthansa, Air France ve British Airways gibi Avrupa'nın ''dev havayolu şirketlerinin'' de bulunduğu 33 üyeli Birlikte, 2013 yılında Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı, 2014 ve 2015 yıllarında ise Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütecek. 
 
Genel kurulun ardından AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Kotil, yıllık toplantıda alınan bu kararın, Türkiye'nin havacılıkta son yıllarda gösterdiği atılımın, Avrupa'daki havayolları şirketlerince de takdir edildiği anlamına geldiğini söyledi. 
 
Görevi süresindeki hedefini, ''Türkiye'nin havacılıktaki başarısını Avrupa'ya taşıyacağız'' şeklinde özetleyen Kotil, sektörü temsilen Avrupa Birliği (AB) kurumlarıyla yürüteceği temaslarda; vizelerin kaldırılması, havayollarının üzerindeki vergi yükünün hafifletilmesi ve havayolu altyapı yatırımlarının artırılması için çaba göstereceğini ifade etti.
 

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