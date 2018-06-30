T24 LogoT24 Logo
Gündem

THY Genel Müdürü Ekşi: Türkiye büyüyor, THY yüksekten uçuyor

Haber: İbrahim YILDIZ/İSTANBUL,(DHA) TÜRK Hava Yolları (THY), Cuma günü bin 519 sefer gerçekleştirirken, 243 binden fazla yolcuya da hizmet verdi

30 Haziran 2018 23:05

Haber: İbrahim YILDIZ/İSTANBUL,(DHA) TÜRK Hava Yolları (THY), Cuma günü bin 519 sefer gerçekleştirirken, 243 binden fazla yolcuya da hizmet verdi. 
Konuyla ilgili olarak resmi twitter adresinden bir açıklama yapan Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, “Cuma günü 1519 sefer yaptık. Bu seferlerde 243 binden fazla yolcumuzu, emniyet, konfor ile yerlerine ulaştırdık. Türkiye büyüyor, Türk Hava Yolları yüksekten uçuyor. THY, emniyet ve konfor ile sizlere hizmet etmekten gurur duyuyor. THY sizin markanız\" dedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

HaberYILDIZİSTANBULDHA TÜRK Hava Yolları THY CumaTürk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal EkşiBuTürkiyeTürk Hava YollarıTHY
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24