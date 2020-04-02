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THY Genel Müdürü Ekşi açıkladı: Seferleri iptal edilen yolcular, bilet ücretinin iadesini ne zaman alacak?

"Bilet değişikliği ve açığa alma ücretsiz"

02 Nisan 2020 17:47

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle seferleri iptal edilen yolcuların ücret iadelerini uçuş yasakları kalktıktan 2 ay sonra alabileceklerini bildirdi.

Ekşi, yolcu haklarına dair yönetmelik değişikliğinin geçen hafta Resmi Gazete'de yayımlandığını belirtirken, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün (SHGM) 'biletin iadesi uçuş yasakları kalktıktan iki ay sonra havayolu işletmesinden alınabilecektir' kararını hatırlattı.

Koronavirüs salgını nedeniyle uçuşu iptal edilen yolcuların, istediği bir tarih için bilette değişiklik yapma veya bileti açığa alma hakkı bulunduğu da belirtildi. Ücret iadesinin yalnızca açığa alınıp kullanılmayan biletler için olacağı vurgulandı.

"Bilet değişikliği ve açığa alma ücretsiz"

Ekşi'nin Twitter hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Bilindiği gibi havayolları #COVID19 salgını sebebi ile seferlerini zorunlu İPTAL etmektedirler.

"İptal edilen seferlere ait bilet ücretleri SHGM Yönetmeliğine göre UÇUŞ YASAKLARI KALKTIKTAN 2 AY SONRA ödenebilecektir. Bilet değişikliği ve açığa alma ücretsiz yapılmaktadır."

Konuyla ilgili geçen hafta Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 'Havayolu ile Seyahat Eden Yolcuların Haklarına Dair Yönetmelik Değişikliği'ne şuradan ulaşabilirsiniz.

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