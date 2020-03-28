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THY: Gece yarısından itibaren yurt içinde sadece 14 büyükşehire sefer yapacağız

28 Mart 2020 11:55

Türk Hava Yolları (THY), Koronavirüs önlemleri kapsamında alınan uçuş kararına ilişkin yeni bir açıklamada bulundu. THY, gece yarısından itibaren sadece 14 büyükşehire sefer yapacağını açıkladı.

THY'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"İç hatlarda Pazar 00.01'den itibaren sadece aşağıdaki Büyükşehirlere sefer yapılacaktır.

✈️İstanbul
✈️Ankara
✈️Samsun
✈️ Trabzon
✈️Erzurum
✈️ Van
✈️ Diyarbakır
✈️ Malatya
✈️ Gaziantep
✈️ Kayseri
✈️ Konya
✈️ Adana
✈️ Antalya
✈️ İzmir

Tarifeyi kısa sürede açıklayacağız."

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