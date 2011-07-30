-THY EZELİ RAKİPLERİ AĞIRLADI WASHINGTON (A.A) - 30.07.2011 - Türk Hava Yolları (THY), FC Barcelona ve Manchester United takımlarını ABD'nin başkenti Washington'da ağırladı. "ABD Turu" turnuvası kapsamında bugün oynanacak FC Barcelona ve Manchester United karşılaşmasına sponsor olan THY, Washington'daki Mandarin Oriental Oteli'nde Manchester United takımı oyuncuları için resepsiyon verdi. Resepsiyona, takımdan Michael Owen, Ashley Young, Nani, Jonny Evans ve Ben Amos katıldı. Davetlilerin forma, şapka, top imzalatma ve yıldızlarla birlikte fotoğraf çektirme "yarışına" girdiği resepsiyon sonrasında da THY'nin, Manchester United takımı oyuncularının oynadığı yeni uçuş emniyeti filmine yönelik basın toplantısı düzenlendi. Manchester United'ın dünyaca ünlü yıldızı Wayne Rooney ile Park Ji-Sung, Gabriel Obertan ve Michael Carrick'in katıldığı toplantıda, önce yeni filmin gösterimi yapıldı. Ardından filmin çekimlerine yönelik izlenimlerini aktaran oyuncular, çekimlerde çok eğlendiklerini ifade etti. THY Washington Ofisi Müdürü Handan Çörekçi de, THY'nin bu yıl muazzam bir büyüme kaydettiğini belirterek, geçen yıl Kasım ayından bu yana Washington-İstanbul arasında doğrudan sefer düzenlediklerine dikkati çekti. ABD pazarında genişlemeye devam etmek istediklerini söyleyen Çörekçi, THY'nin Washington ofisinin, 8 ay gibi kısa bir süre önce açılmasına karşın pazar payını neredeyse 2'ye katladığını bildirdi. Çörekçi, THY'nin Washington-İstanbul sefer sayısını Ağustos ayı sonunda haftada 6'ya çıkaracağının da müjdesini verdi. Manchester United ve FC Barcelona takımları, maç öncesi karşılaşmanın oynanacağı FedEx Stadyumu'nda antrenman yaptı. Takımlarının ABD'ye geldiğini duyan taraftarlar ise stada gelerek, oyunculara forma ve top imzalatmaya çalıştı, tezahürat yaptı. Antrenman sırasında saha kenarındaki reklam panolarında sıkça THY'nin reklamı gösterildi. Bu arada, bugünkü maçın ardından, her iki takımın en başarılı futbolcularına, THY'nin marka elçisi Amerikalı yıldız basketbolcu Kobe Bryant tarafından kupa takdim edilecek. THY, hem FC Barcelona hem de Manchester United ile imzaladığı sponsorluk anlaşmalarıyla, bu iki dev kulübün resmi sponsoru ve resmi havayolu taşıyıcısı konumunda bulunuyor.