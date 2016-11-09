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Spor

THY Euroleague'de 6. hafta programı

Euroleague'de galibiyeti bulunmayan tek takım Galatasaray Odeabank, Olympiakos ile İstanbul'da karşı karşıya gelecek

09 Kasım 2016 13:32

Avrupa basketbolunun kulüpler bazında bir numaralı organizasyonu THY Euroleague'de heyecan, 6. hafta maçlarıyla devam edecek.

Anadolu Efes, Darüşşafaka Doğuş, Fenerbahçe ve Galatasaray Odeabank'ın mücadele ettiği Avrupa Ligi'nde yarın ve 11 Kasım Cuma günü 8 karşılaşma yapılacak.

Organizasyonda 3 galibiyeti bulunan Darüşşafaka Doğuş, 6. maçında yarın Almanya'nın Brose Bamberg ekibini konuk edecek. Volkswagen Arena'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 20.00'de oynanacak.

Son 2 maçından galibiyetle ayrılan Anadolu Efes, 6. hafta mücadelesinde yarın İtalya'da EA7 Emporio Armani Milan takımıyla karşı karşıya gelecek. Mediolanum Forum'da oynanacak maç, TSİ 22.45'te başlayacak.

THY Euroleague'de galibiyeti bulunmayan tek takım konumundaki Galatasaray Odeabank, 11 Kasım Cuma günü Yunan ekibi Olympiakos'un karşısına çıkacak. Sarı-kırmızılılar, saat 20.00'de başlayacak karşılaşmada rakibini Abdi İpekçi Arena'da ağırlayacak.

İlk mağlubiyetini geçen hafta yaşayan Fenerbahçe ise, 11 Kasım Cuma günü Fernando Buesa Arena'da İspanyol temsilcisi Baskonia ile TSİ 23.00'da karşılaşacak.

 

6. hafta maçları

 

10 Kasım Perşembe

19.00 Unics Kazan (Rusya) - Kızılyıldız MTS (Sırbistan)

20.00 Darüşşafaka Doğuş (Türkiye) - Brose Bamberg (Almanya)

22.15 Panathinaikos Superfoods (Yunanistan) - Maccabi FOX (İsrail)

22.45 EA7 Emporio Armani Milan (İtalya) - Anadolu Efes (Türkiye)

23.00 Barcelona Lassa (İspanya) - Zalgiris (Litvanya)

11 Kasım Cuma

20.00 Galatasaray Odeabank (Türkiye) - Olympiakos (Yunanistan)

20.30 CSKA Moskova (Rusya) - Real Madrid (İspanya)

23.00 Baskonia (İspanya) - Fenerbahçe (Türkiye)

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