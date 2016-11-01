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Spor

THY Euroleague'de 5. hafta programı

Basketbolda THY Euroleague'de heyecan 5. hafta maçlarıyla devam edecek

01 Kasım 2016 13:36

CSKA Moskova ve Fenerbahçe'nin yenilgisiz devam ettiği THY Euroleague'de yarın, 3 Kasım Perşembe ve 4 Kasım Cuma günü oynanacak.

Ligde bu hafta parkeye ilk olarak Fenerbahçe çıkacak. Sarı-lacivertliler, yarın sahasında Rusya temsilcisi Unics Kazan'la karşılaşacak.

Henüz galibiyeti bulunmayan Galatasaray Odeabank ise 3 Kasım Perşembe günü İspanya'da Real Madrid ile kozlarını paylaşacak.

THY Euroleague'nde ikişer galibiyet ve yenilgisi bulunan Darüşşafaka Doğuş ile Anadolu Efes, 4 Kasım Cuma günü maçlarını yapacak.

Darüşşafaka Doğuş, Litvanya'da Zalgiris'e konuk olurken, Anadolu Efes sahasında Yunan temsilcisi Panathinaikos Superfoods'u ağırlayacak.

THY Euroleague'nde 5. hafta programı şöyle 

Yarın

20.00 Fenerbahçe-Unics Kazan (Ülker Sports Arena)

21.45 Maccabi FOX-Barcelona Lassa (Menora Mivtachim Arena)

3 Kasım Perşembe

22.00 Brose Bamberg-EA7 Emporio Armani (Bose Arena)

23.00 Olympiakos-CSKA Moskova (Barış ve Dostluk)

23.00 Real Madrid-Galatasaray Odeabank (Barclaycard Arena)

4 Kasım Cuma

20.00 Zalgiris-Darüşşafaka Doğuş (Zaligirio Arena)

20.45 Anadolu Efes-Panathinaikos Superfoods (Abdi İpekçi)

21.00 Kızılyıldız MTS-Baskonia (Kombank Arena)

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