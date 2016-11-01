THY Euroleague'de 5. hafta programı

CSKA Moskova ve Fenerbahçe'nin yenilgisiz devam ettiği THY Euroleague'de yarın, 3 Kasım Perşembe ve 4 Kasım Cuma günü oynanacak.
Ligde bu hafta parkeye ilk olarak Fenerbahçe çıkacak. Sarı-lacivertliler, yarın sahasında Rusya temsilcisi Unics Kazan'la karşılaşacak.
Henüz galibiyeti bulunmayan Galatasaray Odeabank ise 3 Kasım Perşembe günü İspanya'da Real Madrid ile kozlarını paylaşacak.
THY Euroleague'nde ikişer galibiyet ve yenilgisi bulunan Darüşşafaka Doğuş ile Anadolu Efes, 4 Kasım Cuma günü maçlarını yapacak.
Darüşşafaka Doğuş, Litvanya'da Zalgiris'e konuk olurken, Anadolu Efes sahasında Yunan temsilcisi Panathinaikos Superfoods'u ağırlayacak.
THY Euroleague'nde 5. hafta programı şöyle
Yarın
20.00 Fenerbahçe-Unics Kazan (Ülker Sports Arena)
21.45 Maccabi FOX-Barcelona Lassa (Menora Mivtachim Arena)
3 Kasım Perşembe
22.00 Brose Bamberg-EA7 Emporio Armani (Bose Arena)
23.00 Olympiakos-CSKA Moskova (Barış ve Dostluk)
23.00 Real Madrid-Galatasaray Odeabank (Barclaycard Arena)
4 Kasım Cuma
20.00 Zalgiris-Darüşşafaka Doğuş (Zaligirio Arena)
20.45 Anadolu Efes-Panathinaikos Superfoods (Abdi İpekçi)
21.00 Kızılyıldız MTS-Baskonia (Kombank Arena)