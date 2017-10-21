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Spor

THY Euroleague’de 2. hafta sonuçları

Fenerbahçe ilk galibiyetini alırken Anadolu Efes, İspanya’da mağlup oldu

21 Ekim 2017 11:42

Euroleague 2.haftasında Fenerbahçe Doğuş deplamanda Olimpia Milan takımını uzatmada 92-86 yendi. Anadolu Efes ise konuk olduğu İspanyol ekibini Valencia’ya 78-71 mağlup oldu.

THY Euroleague 2.hafta maçlarının sonuçları şöyle:

Valencia (İspanya)- Anadolu Efes: 78-71

AX Armani Exchabge Olimppia Milan (İtalya)- Fenerbahçe Doğuş: 86-92

Real Madrid (İspanya)- CSKA Moskova (Rusya): 82-69

Maccabi FOX (İsrail)-Baskonia Vitoria Gasteiz (İspanya): 74-68

Panathinaikos Superfoods (Yunanistan)- Brose Bamberg (Almanya): 93-83

Olimpiakos (Yunanistan)- Unicaja Malaga (İspanya): 80-75

Khimki (Rusya)- Zalgiris (Litvanya): 85-77

Kızılyıldız MTS (Sırbistan)- Barcelona Lassa (İspanya): 90-82

Ligde 3. hafta maçları 24-25 Ekim tarihlerinde yapılacak

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