THY Euroleague’de 2. hafta sonuçları

Euroleague 2.haftasında Fenerbahçe Doğuş deplamanda Olimpia Milan takımını uzatmada 92-86 yendi. Anadolu Efes ise konuk olduğu İspanyol ekibini Valencia’ya 78-71 mağlup oldu.
THY Euroleague 2.hafta maçlarının sonuçları şöyle:
Valencia (İspanya)- Anadolu Efes: 78-71
AX Armani Exchabge Olimppia Milan (İtalya)- Fenerbahçe Doğuş: 86-92
Real Madrid (İspanya)- CSKA Moskova (Rusya): 82-69
Maccabi FOX (İsrail)-Baskonia Vitoria Gasteiz (İspanya): 74-68
Panathinaikos Superfoods (Yunanistan)- Brose Bamberg (Almanya): 93-83
Olimpiakos (Yunanistan)- Unicaja Malaga (İspanya): 80-75
Khimki (Rusya)- Zalgiris (Litvanya): 85-77
Kızılyıldız MTS (Sırbistan)- Barcelona Lassa (İspanya): 90-82
Ligde 3. hafta maçları 24-25 Ekim tarihlerinde yapılacak