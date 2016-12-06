THY Euroleague'de 11. hafta programı

Avrupa basketbolunun kulüpler bazındaki bir numaralı organizasyonu THY Euroleague'de heyecan, 11. hafta maçlarıyla sürecek.

Ligde 11. hafta, 7 Aralık Çarşamba günü Maccabi FOX-Brose Bamberg maçıyla başlayacak.

Anadolu Efes, Darüşşafaka Doğuş, Fenerbahçe ve Galatasaray Odeabank'ın mücadele ettiği THY Euroleague'nde, 8 Aralık Perşembe ve 9 Aralık Cuma günü de 7 karşılaşma yapılacak.

Son 3 maçından galibiyetle ayrılan Fenerbahçe, 8 Aralık Perşembe günü Sırbistan'ın Kızılyıldız MTS takımını konuk edecek. Ülker Sports Arena'da oynanacak karşılaşma saat 20.45'te oynanacak.

Üst üste 2 galibiyet elde eden Anadolu Efes, 9 Aralık Cuma günü İspanyol temsilcisi Barcelona Lassa'yı ağırlayacak. Abdi İpekçi Arena'nın ev sahipliği yapacağı müsabakanın başlama saati 20.00.



THY Euroleague'de 11. hafta maçları

7 Aralık Çarşamba

20.45 Maccabi FOX (İsrail) - Brose Bamberg (Almanya)

8 Aralık Perşembe

20.45 Fenerbahçe (Türkiye) - Kızılyıldız MTS (Sırbistan)

22.00 EA7 Emporio Armani Milan (İtalya) - CSKA Moskova (Rusya)

23.00 Real Madrid (İspanya) - Zalgiris (Litvanya)

9 Aralık Cuma

20.00 Anadolu Efes (Türkiye) - Barcelona Lassa (İspanya)

21.00 Panathinaikos Superfoods (Yunanistan) - Galatasaray Odeabank (Türkiye)

22.45 Olympiakos (Yunanistan) - Unics Kazan (Rusya)

23.00 Baskonia (İspanya) - Darüşşafaka Doğuş (Türkiye)