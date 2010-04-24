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Ekonomi

THY, Euroleague'da 'Final-Four'a sponsor oldu

THY, 2010 Basketbol Avrupa Ligi en iyi 4 takımının yarıştığı organizasyona sponsor oldu.

24 Nisan 2010 03:00

T24 - Türk Hava Yolları (THY), 2010 Basketbol Avrupa Ligi en iyi 4 takımının yarıştığı (Euroleague-Final Four) organizasyona sponsor oldu.


Dünyanın iki büyük futbol markası Barcelona ve Manchester United'a sponsor olan THY, şimdi de 7-9 Mayıs tarihleri arasında Avrupa'nın en iyi 4 basketbol takımının yarışacağı 2010 Euroleague-Final Four organizasyonu için sponsorluk anlaşması yaptı.


Oynanacak 4 final maçında saha içinde serbest atış dairelerinin içinde, saha kenarlarındaki led ve skorbord ekranlarında, THY'nin reklam ve logoları yer alacak. Ayrıca, çeyrek devreler arasında, üstünde THY tişörtleri bulunan akrobasi grupları gösteriler sunacak.


Final four müsabakalarının, dünyada toplam 185 ülkede (52 yayıncı kuruluş tarafından) yaklaşık 950 milyon hane halkı tarafından izlendiği, yayınların yüzde 90'dan fazlasının şifresiz olarak gerçekleştirildiği maçları, 75 ayrı internet sitesinin canlı yayımladığı bildirildi.

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